До конца 2023 года фотограф не может покидать Россию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эту историю, кажется, помнит каждый россиянин. Он – звездный фотограф, икона стиля и завсегдатай тусовок екатеринбургского бомонда. Она – блестящая красавица, одна из самых востребованных моделей на Урале. Идеальный брак разбился, как хрустальный бокал во время ссоры на одной из светских вечеринок томным августовским вечером в 2013 году...

Как выяснится в процессе многолетних судов, конфликт разожгла ревность. Дмитрий Лошагин преподнес букет цветов художнице Ичкинской, супруга заметила и обомлела. Ревность вылилась в скандал.

Обезображенное, обнаженное тело Юлии Лошагиной спустя несколько дней обнаружили в лесополосе.

НИ КАПЛИ РАСКАЯНИЯ

Спустя почти ровно девять лет с рокового дня, 23 августа 2022 года уже бывшего известного фотографа Лошагина выпустили на свободу по УДО.

Из колонии его вывозили тайно - на черной тонированной «Ниве». Как выяснилось, убийца-фотограф был совершенно не готов к встрече с журналистами. Два месяца Дмитрий отказывался от любых комментариев. Даже на эксклюзивное интервью с «КП-Екатеринбург» согласился с одним условием – ни слова об убийстве жены.

Нельзя не заметить, что ни на суде, ни во время заключения Лошагин так и не признал свою вину. Зато продолжал усердно судиться с бывшей тещей, матерью убитой супруги, за имущество. И даже выиграл, заставив выплатить безутешную мать 285 тысяч рублей.

«МНОГОЕ, ПОМЕНЯЛОСЬ ЗА ЭТО ВРЕМЯ»

С фотографом мы встретились в его лофте, который долгое время был выставлен на продажу. На стенах все также висят его черно-белые снимки.

Вчерашний заключенный Лошагин чувствует себя хозяином положения. Требует не снимать его на видео. Но все-таки разрешает сделать несколько кадров во время беседы.

- Дмитрий, вы вышли на свободу 23 августа. Расскажите, как вас встретили родные и друзья?

- Все меня ждали. Речь, конечно, о семье, о тех, кого я могу назвать настоящими друзьями. Если бы не СМИ, мы бы еще и прекрасно поужинали, в спокойной обстановке. Чтобы вы понимали – у меня даже квадрокоптер за окном летал. Думал, где же моя рогатка?!

- Суд удовлетворил ваше прошение об условно-досрочном освобождении с пятого раза. Спустя два месяца, вы чувствуете, что вы влились в привычный ритм жизни?

- Это было неожиданно. Я настолько отпустил всю эту ситуацию, что последний год даже не ходил на суды. У меня есть замечательный адвокат Сергей Лашин, я полностью ему доверяю. Мне не хотелось во всем этом участвовать. Когда судья меня спрашивал: «Дмитрий Александрович, расскажите, как вы исправились?» Я отвечал: «Ваша честь, я не исправлялся, я, как был нормальным человеком, так им и остался. А в этих условиях, это большой труд». Что же касается того, вписался ли я за два месяца в этот «О, дивный новый мир»? Нет, у меня процесс еще идет. Сейчас мозг перегружается от количества входящей информации. Многое, что поменялось за это время. Но, думаю, я с этим справлюсь.

- Есть ли среди этой информации что-то, что вас особенно удивило?

- Меня удивило, что сейчас все коммуникации в телефоне: банки, Госуслуги. Кнопку нажал и водительские права заменил. И вот я уже два месяца за рулем. Налоги стало очень удобно платить. Кнопку нажал, заплатил процент государству и спишь спокойно (Смеется).

В коллекции деревянных изделий Дмитрия Лошагина его собственные работы, выполненные в колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы же сейчас заново соцсети осваиваете?

- Я их освоил еще в тот период времени (Дмитрия Лошагина посадили в СИЗО в сентябре 2013 года. В 2014-м его оправдали и выпустили на свободу, а уже через два месяца оправдательный приговор отменили. Во второй раз суд признал его виновным и приговорил к 9 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима, - прим. ред). Сейчас все ушло в онлайн. Не вижу глянца. Раньше: заходишь в заведения, лежит глянец. А на днях я был на одной из вечеринок и ничего подобного не увидел.

В КОЛОНИИ СТРОИЛ ХРАМ

- Ваш адвокат рассказывал, что в колонии вы освоили новую профессию. Теперь вы еще и столяр.

- После того, как в ИК-54 в Новой Ляле у меня закончилась карьера фотографа, мы с моим товарищем Александром начали строить храм на территории колонии (Храм Новомученников и Исповедников Российских - Прим. Ред.). Потом мы с Сашей выучились в ПТУ на резчиков по дереву. После этого я своими руками из кедра вырезал алтарь в храме. А потом начались суды над начальниками колонии, и руководство ГУФСИН предложило мне сменить лагерь на ИК-10 в Екатеринбурге. Я согласился, все-таки ближе к дому. Переехав сюда, я пошел в столярную мастерскую обычным рабочим, и очень быстро научился работать на всех станках. Вообще это опасная профессия. Поэтому, чтобы не лишиться пальцев, я включил инженерную мысль и разработал систему безопасных шаблонов. Ребята и сейчас ей пользуются.

- Новая профессия станет источником заработка?

- Нет, это просто прекрасное времяпровождение. За три года в колонии у меня накопилась коллекция изделий – примерно триста штук. Я их продаю. Все они стоят недешево. Это и разделочные доски из разных пород древесины, есть даже в форме котика. В ИК-10 я был №1 по изготовлению разделочных досок и стульев. Ко мне все за ними обращались.

- У вас в колонии была кошка Крыса. Как сложилась ее судьба?

- Изначально мы в камере назвали ее Дуся. Но потом, мы заметили, что она без спросу лазает по баулам. Поэтому кошка была переименована, она с этим согласилась (Смеется). Кошка вышла чуть раньше, чем я. Когда я начал рассказывать о нарушении прав заключенных, в качестве одной из санкций против меня, кошку у меня забрали. А потом одна правозащитница во время визита спросила меня, куда пропала Крыса. Я сказал, что ее держат взаперти и не кормят. Она пошла, забрала кошку. Говорит: «В камеру вернуть не могу. Но могу отдать родным». Я дал телефон мамы. А кошка родилась на централе. У нее из друзей только крыcы в два раза больше нее. Поэтому кошка сначала построила мамину британку. Мама сплавила кошку к сестре, живущей в частном доме. Крыса и там построила всех местных кошек, потом всех собак. Позже она жила у моих друзей, тосковала и через три года умерла. Не дождалась…

В планах Лошагина две выставки: деревянных изделий и фотопортреты заключенных Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас вы планируете заводить животных?

- Подумываю. Но каких не скажу. Увидите в соцсетях.

ЛОФТ ЗАСТАЛ В УЖАСНОМ СОСТОЯНИИ

- У вас 8 октября был День рождения. Как отпраздновали?

- Я собрал только самых близких друзей, которые все это время меня поддерживали, собирали передачки. У них был чатик, который организовала моя близкая подруга Света Петракова (директор конкурса «Мисс Екатеринбург»). Кто по 500, кто по 1000 рублей скидывался. На эти деньги я и жил все это время. С этими же друзьями мы собрались на мой день рождения в лофте.

- Вы раньше были фотографом конкурса «Мисс Екатеринбург». Планируете вернуться к этому?

- Я так далеко не загадываю. Сейчас не знаешь, что завтра будет.

- Расскажите про лофт. Долгое время он был выставлен на продажу за 50 миллионов, его сдавали в аренду...

- Раньше цена была завышен, теперь – занижена. Буду продавать. Вообще я застал лофт в ужасном состоянии. Арендаторы зачем-то сняли в гримерке зеркала и свет, на портрет Билла Эванса клеили двусторонний скотч, устраивали вечеринки, шашлыки на балконе жарили. Я уже два месяца делаю ремонт: стены пришлось покрасить, диван перешивали, барную стойку поменял. Чего тут только не было: два года криптовалютчики сидели, ногтевая студия была. Мне оставили долгов по коммуналке на 600 тысяч. Судиться я пока не хочу. Выплачивать придется мне, как собственнику.

- Сколько стоит содержание лофта в месяц?

- В районе 30 тысяч рублей.

- А вы здесь живете?

- Нет, только работаю. Здесь прохладно. Студия пока не заработала в полную мощность.

Свой знаменитый лофт Лошагин продаст, чтобы рассчитаться с долгами Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Тем не менее, заказы у вас уже есть?

- Эта неделя полностью расписана. Есть несколько записей на декабрь. У меня были постоянные клиенты Одна банкирша говорит: «Дима, я тебе не изменила!». А я в ответ: «Наверное, просто не с кем было».

«МОГУ ПОРАБОТАТЬ ОБЕЗЬЯНКОЙ ЗА 3 МИЛЛИОНА В ЧАС»

- В 2014 году вы говорили, что планируете написать сатирическую книгу о современной власти. Удалось ли осуществить задуманное?

- Тогда я думал, что она будет сатирическая. Спустя время я понимаю, что, скорее всего, это будет книга о том, как нормальному человеку выжить в нечеловеческих условиях. Но это не в ближайших планах, так как я до 2024 года на УДО. Я через столько прошел, что уже ничего не страшно. Управляющая дома приходит: «У тебя долги, мы тебе свет отключим!». Я ей объясняю: « Вы знаете, откуда я вышел? Да делайте, что хотите!». Кстати недавно с большим удовольствием перечитал Льва Николаевича. «Война и мир», «Анна Каренина»… Больше всего понравился роман «Воскресенье», после которого его отлучили от церкви. Толстой описывает судебную и тюремную систему власти. Читал, словно про себя. Ничего не изменилось.

Судебная система, кстати, была на редкость добра к Лошагину. Сначала его даже признали невиновным. Два месяца спустя Фемида спохватилась – собрав все доказательства, следствие доказало вину Дмитрия Лошагина в жестокой расправе.

Стоило Лошагину выйти на свободу, как сразу у него появились заказы на фотосъемку Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Восемь лет назад на федеральных каналах постоянно обсуждали вашу историю. Если позовут, согласитесь участвовать?

- Звали. Но я не горю желанием участвовать в подобной развлекаловке. Это такой бред. Я могу час поработать обезьянкой за три миллиона. Я считаю, что за все это время на меня вылили столько грязи, что имею право рассчитывать на возмещение морального ущерба. А я хоть какие-то свои вопросы закрою: с долгами рассчитаюсь, маму в стоматологию свожу.

- Но это же еще и возможность напомнить о себе?

- Мне о себе напоминать не нужно. Все эти годы у меня был прекрасный пресс-центр под названием Следственный комитет и прокуратура. Имя мое в топе. Пусть и с приставкой «злодей».

После выхода на свободу Лошагин освоил сапсерфинг Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы планируете в ближайшее время провести фотовыставку? На днях вы ведь уже вернулись в светскую тусовку…

- У меня есть пара готовых выставок. Одна из них - это художественные мандалы из дерева. И еще одна - коллекция фоторабот «Люди за решеткой». Это то, что я снимал в колонии. Там очень сложные психологические портреты. Сняты были в то время, когда там над людьми издевались. И вся эта боль есть в их глазах. Историй не будет. Будут просто номера заключенных.

Я БЫЛ ГОТОВ ОТСИДЕТЬ ПОЛНЫЙ СРОК

- Чего вам больше всего не хватало в колонии?

- Одиночества. Меня как-то закрывали в одиночки на три недели. Это было самое счастливое время. Я кайфовал. Кипятильником сделаю себе кофе в железной кружке, сяду у зарешеченного окошка. Друзья мне через дырку в стене кусок шоколада просовывают. И я смотрю на Новую Лялю, дымок из труб идет… Хорошо! Еще не хватало личного пространства. Живешь в отряде, где 120 человек в комнате с тобой. В последнее время я уже жил в комнатах на восемь человек. И в тоже время не хватало общения с близкими по духу людьми. Я, конечно, находил достойных людей для общения и там. Тех, кого я могу назвать друзьями.

- У вас остались товарищи в колонии?

- Да, кто-то еще сидит, кто-то уже вышел. Мы периодически встречаемся. Знаете, там тоже есть нормальные адекватные люди. Чем могу, я помогаю. Тем, у кого продолжается срок, я звоню, спрашиваю как дела.

- Вы в колонии пережили пандемию коронавируса. Болели?

- Да три раза, один из которых в тяжелой форме. Там же инкубатор. Много людей в узком пространстве. Как только вирус попадает – болеют все.

- А какого ездить за рулем после такого перерыва.

- У меня в Крыму живет бабушка, ей 93 года. Сказала: «Не умру, пока внука не увижу». Я долетел до Сочи. А там друзья подогнали машину, чтобы я сел и поехал. Ну, я сел и поехал.

Сразу после освобождения Дмитрий Лошагин навестил 93-летнею бабушку, которая живет в Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ

- 23 августа лучший день вашей жизни?

- Нет. Я очень спокойно отнесся к этой информации, что мне было уже не принципиально, когда я выйду. Кардинально в моей жизни ничего не менялось. Я был готов отсидеть полный срок (полный срок у Дмитрия Лошагина должен был закончиться 31 декабря 2023 года – Прим. Ред.). Там время быстро идет, особенно если чем-то занят.

- Сейчас вы чувствуете себя счастливым человеком?

- Я и раньше был счастливым.

- Как мировоззрение изменилось?

- Это очень глубокий вопрос. Но я рад, что из моей жизни ушел всякий спам. Остались только те люди, которые искренне ко мне относятся. И это здорово.

- Чему вас научила эта история?

- Это прекрасный институт. Я очень рад, что прошел его. Я не жалею, что все это со мной произошло. Я бы не хотел отмотать свою жизнь назад и что-то изменить. Я действительно понимаю, почему здорово все произошедшее для меня. Я бы никогда не открыл для себя столько нового, находясь в обычных условиях. Я ни в коей мере не мазохист, но это классно.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Раскаяться в убийстве 28-летней жены некогда звездный фотограф во время интервью так и не решился. И даже наоборот – утвердился в мысли, что мир обязан возместить ему моральный ущерб. Поэтому весь свой недюжинный интеллект убийца направил на попытки вернуться к социальной жизни. И, видимо, немало преуспел. Пусть ее возрождение из пепла и стоит Дмитрию Лошагину адского труда.

Но, к сожалению, никакой труд: ни на строительстве храма, ни на деревообрабатывающем станке, ни социализация после колонии, не вернет семье Юлии Лошагиной убитую дочь. Слова ее матери, сказанные после очередного, омерзевшего ей, суда за имущество, заменяют любое послесловие.

– Если честно, то мне очень тяжело. Очень устала от всего этого. Если отменят решение суда – хорошо. Оставят в силе – ради бога. Я ребенка из могилы не подниму. У меня есть сын, невестка. Я просто выгорела. Не хочу больше этим заниматься, - тяжело выдыхала тогда Светлана Рябова.

Тем временем Дмитрий Лошагин продолжает беззаботно смеяться...

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