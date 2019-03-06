2019-03-06T17:03:49+03:00
Общество

Фотограф Лошагин отсудил у матери убитой им жены 285 тысяч рублей

Они составляют половину стоимости автомобиля Audi TT, который был куплен в браке с Юлией Прокопьевой
Олег Галимов
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Лошагин требовал тещу выплатить за него половину кредита в 3,2 миллиона рублейЛошагин требовал тещу выплатить за него половину кредита в 3,2 миллиона рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ленинский суд Нижнего Тагила поставил точку в деле о разделении совместно нажитого имущества Дмитрия Лошагина и его покойной жены-модели Юлии Прокопьевой.

Осужденный за убийство фотограф требовал у своей тещи Светланы Рябовой половину стоимости от каждой из машин Audi TT, которые когда-то принадлежали паре, а также выплатить за него половину кредита (порядка 1,6 миллионов рублей – прим.ред.), который он оформил незадолго до убийства супруги.

Через 2 года Лошагин сможет претендовать на УДО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через 2 года Лошагин сможет претендовать на УДОФото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге суд удовлетворил лишь малую часть из этих требований.

- В ходе процесса нам удалось доказать, что Лошагин брал кредит как индивидуальный предприниматель, а не физическое лицо, - рассказал «КП» адвокат Рябовой Иван Волков. – Суд удовлетворил его иск по 1/2 доли черной Audi TT, которая составляет 285 тысяч рублей. Вторая машина – была подарена Дмитрию его женой, а следовательно не является совместно нажитым имуществом.

Но даже эту сумму Лошагин не получит, так как до сих пор не выплатил теще компенсацию морального вреда в 2,3 миллиона рублей. Стоит отметить, что недавно фотографа перевезли из колонии под Нижней Лялей в ИК № 10 Екатеринбурга. Это произошло после его признаний о том, что ему «приходилось платить за свою сексуальную безопасность».

В 2015 году Лошагина приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство жены.

Лошагин рассказал об изнасиловании в колонии.

Секс, ложь и бегство в Италию: почему именно муж убил Юлию Лошагину? Из-за чего фотограф и модель поссорились на последней вечеринке? Зачем Лошагин уверял следователей, что жена улетела в Рим? И как Дмитрий умудрялся общаться с мертвой женой в СИЗО? (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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