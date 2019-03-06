Фотограф Лошагин отсудил у матери убитой им жены 285 тысяч рублей

Ленинский суд Нижнего Тагила поставил точку в деле о разделении совместно нажитого имущества Дмитрия Лошагина и его покойной жены-модели Юлии Прокопьевой.

Осужденный за убийство фотограф требовал у своей тещи Светланы Рябовой половину стоимости от каждой из машин Audi TT, которые когда-то принадлежали паре, а также выплатить за него половину кредита (порядка 1,6 миллионов рублей – прим.ред.), который он оформил незадолго до убийства супруги.

Через 2 года Лошагин сможет претендовать на УДОФото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге суд удовлетворил лишь малую часть из этих требований.

- В ходе процесса нам удалось доказать, что Лошагин брал кредит как индивидуальный предприниматель, а не физическое лицо, - рассказал «КП» адвокат Рябовой Иван Волков. – Суд удовлетворил его иск по 1/2 доли черной Audi TT, которая составляет 285 тысяч рублей. Вторая машина – была подарена Дмитрию его женой, а следовательно не является совместно нажитым имуществом.

Но даже эту сумму Лошагин не получит, так как до сих пор не выплатил теще компенсацию морального вреда в 2,3 миллиона рублей. Стоит отметить, что недавно фотографа перевезли из колонии под Нижней Лялей в ИК № 10 Екатеринбурга. Это произошло после его признаний о том, что ему «приходилось платить за свою сексуальную безопасность».

В 2015 году Лошагина приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство жены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/687394" frameborder="0"></iframe> Лошагин рассказал об изнасиловании в колонии.

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