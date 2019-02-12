Убил жену-модель, а теперь хочет обобрать ее семью: фотограф Лошагин продолжает судиться с тещей

В Нижнем Тагиле продолжается судебное разбирательство между фотографом Дмитрием Лошагиным и матерью убитой им жены Светланой Рябовой. Все началось с того, что осужденный потребовал от своей тещи выплатить половину кредита, который он оформлял на себя за два месяца до убийства модели Юлии Прокопьевой.

В ходе заседаний выяснилось, что в 2013 году фотограф получил 2,5 миллиона рублей, но оформил сделку как частное лицо. Но уже через несколько дней перевел 400 тысяч рублей своей матери. Спустя 6 лет долг по кредиту составил 3,36 миллиона рублей (Лошагин требует с родителей жены 1,68 млн. рублей – прим.ред.).

Очередное заседание состоялось 12 февраляФото: Олег Галимов

Кроме того, 43-летний Дмитрий заявил о своем праве на ½ доли от двух автомобилей Audi TT, которые были приобретены во время его брака с Прокопьевой. Одну из иномарок оценили стоимостью чуть больше миллиона, но оказалось, что убитая модель покупала ее на свои деньги, а следовательно доли Лошагина по ней нет вообще. Таким образом у Дмитрия остается шанс отсудить половину от стоимости второй машины, но ее действующая цена лишь полмиллиона рублей.

Две недели назад фотограф предложил Рябовой пойти на мировую: по ее условиям теща должна была бы выплатить Лошагину 1,5 миллиона рублей в счет кредита, а взамен он бы отозвал иск о выплате кредита. В таком предложении родственники Юлии видят подготовку к УДО, но сегодня стало известно, что Татьяна Рябова отказалась идти на поводу у зятя.

В сегодняшнем заседании адвокат Татьяны Рябовой попросил суд допросить жителя Павел Цицина. Именно ему Юлия Прокопьева продала свой автомобиль Fiat, с целью получения денег на дальнейшую покупку одной из Audi. Такое ходатайство обосновано целью установления прав убитой модели на иномарку, которую она приобрела до брака с Лошагиным, а сам фотограф не вкладывался в её приобретение.

Суд принял решение пока его не вызывать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/691294" frameborder="0"></iframe> Адвокат Иван Волков о процессе Лошагина.Видео: Олег Галимов

Кроме того было подано встречное исковое заявление, согласно которому Лошагина просят лишить Лошагина доли на 1/2 той самой Audi TT.

Представитель Лошагина не стал возражать о вызове свидетелей, но попросил суд отложить рассмотрения дела для более тщательной подготовки.

Следующее заседание суда назначено на 5 марта.

Известная в Екатеринбурге модель Юлия Прокопьева пропала после светской вечеринке в своем лофте 22 августа 2013 года. Позже ее обгоревшее тело было найдено в лесу вдоль трассы за городом. Ее муж стал главным подозреваемым в убийстве, но окончательно доказать вину Дмитрия Лошагина следствию удалось лишь спустя два года.

Суд над Лошагиным длился 2 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

В 2015 году гламурного фотографа приговорили к 10 года колонии строгого режима.

Секс, ложь и бегство в Италию: почему именно муж убил Юлию Лошагину? Из-за чего фотограф и модель поссорились на последней вечеринке? Зачем Лошагин уверял следователей, что жена улетела в Рим? И как Дмитрий умудрялся общаться с мертвой женой в СИЗО? (Подробности)