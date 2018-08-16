Фотограф Лошагин требует деньги за иномарки убитой жены
Скандально известный екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин написал из колонии письмо матери убитой им жены. Лошагин требует продать две Audi TT, которые принадлежали Юлии Прокопьевой, а часть денег перечислить ему.
Знаменитый лофт Лошагина до сих пор продается в центре Екатеринбурга. Фото: личный архив Юлии Прокопьевой
По словам адвоката матери убитой девушки Ивана Волкова, суд еще в 2015 году передал автомобили Светлане Рябовой ( мать Юлии Прокопьевой, - Прим.ред.) и ее брату. Причем последний попал на автомобиле в ДТП.
- По всей видимости, Лошагин готовится к условно-досрочному освобождению и ему нужны деньги. До этого он добился продажи квартиры Юлии в Нижнем Тагиле, с которой он получил 2 миллиона рублей, - рассказал «КП-Екатеринбург» Волков. - Если он обратится в суд с требованием продать автомобили, то, скорее всего, Светлана Рябова будет оспаривать это.
Юрист также подчеркнул, что согласно Гражданскому кодексу, на наследство не имеют права граждане, которые совершили преступления против наследодателя.
- Суд передал обе Audi матери Юлии, поэтому в данном случае Лошагин недостойный наследник, - заявил Иван Волков.
А вот мама Дмитрия Лошагина Светлана Соловьева пока не знает о том, что сын собрался подавать на условно-досрочное освобождение. Женщина уже три месяца отдыхает в Крыму.
Напомним, что Дмитрия Лошагина признали виновным в убийстве его жены Юлии Прокопьевой в июне 2015 года. Суд приговорил его к 10 годам колонии.
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