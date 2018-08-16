Фотограф Лошагин требует деньги за иномарки убитой жены

СЕГОДНЯ 15:16 2018-08-16T15:54:50+03:00

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Скандально известный екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин написал из колонии письмо матери убитой им жены. Лошагин требует продать две Audi TT, которые принадлежали Юлии Прокопьевой, а часть денег перечислить ему.

Знаменитый лофт Лошагина до сих пор продается в центре Екатеринбурга. Фото: личный архив Юлии Прокопьевой

По словам адвоката матери убитой девушки Ивана Волкова, суд еще в 2015 году передал автомобили Светлане Рябовой ( мать Юлии Прокопьевой, - Прим.ред.) и ее брату. Причем последний попал на автомобиле в ДТП.

- По всей видимости, Лошагин готовится к условно-досрочному освобождению и ему нужны деньги. До этого он добился продажи квартиры Юлии в Нижнем Тагиле, с которой он получил 2 миллиона рублей, - рассказал «КП-Екатеринбург» Волков. - Если он обратится в суд с требованием продать автомобили, то, скорее всего, Светлана Рябова будет оспаривать это.

Юрист также подчеркнул, что согласно Гражданскому кодексу, на наследство не имеют права граждане, которые совершили преступления против наследодателя.

- Суд передал обе Audi матери Юлии, поэтому в данном случае Лошагин недостойный наследник, - заявил Иван Волков.

А вот мама Дмитрия Лошагина Светлана Соловьева пока не знает о том, что сын собрался подавать на условно-досрочное освобождение. Женщина уже три месяца отдыхает в Крыму.

Напомним, что Дмитрия Лошагина признали виновным в убийстве его жены Юлии Прокопьевой в июне 2015 года. Суд приговорил его к 10 годам колонии.

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