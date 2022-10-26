Тело россиянки обнаружили утром 26 октября вблизи пляжа Лайян Фото: Виктория МИНАЕВА

Полиция Пхукета выступила с заявлением об обнаружении тела 53-летней россиянки Елены Радченко. Согласно пресс-релизу, 20 октября женщина пропала в районе Найтона. После получения сообщения был создан оперативно-розыскной центр для поисков женщины. Отмечается, что в поисках Елены также принимали участие сотрудники туристической полиции и волонтеры.

В сообщении также говорится о том, что полиция оставляет право за посольством России продолжить работу с телом. 26 октября труп доставили на пляж Лайан, куда затем выехали вице-губернатор Пичет Панапонг и глава полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг.

- Труп нашли в море между пляжем Патонг и пляжем Карон, - отмечают в полиции Пхукета. - Описание внешности и купальный костюм схожи с теми, что были на фотографиях и в описаниях пропавшей туристки из России.

Ранее информацию о смерти Елены Радченко подтверждал Генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов. Екатеринбурженка отдыхала в Таиланде с друзьями и должна была вернуться домой 28 октября.

Елена Радченко занимала должность начальника службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

- По имеющейся у нас в настоящее время информации, в Таиланде в море найдено тело, по описанию совпадающее с приметами нашей коллеги Елены Радченко. Официальное опознание назначено на 28 октября. Мы ждем результатов, находимся на связи с семьей, Посольством РФ в Таиланде, - сообщили в пресс-службе СвЖД.