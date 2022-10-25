Елена Радченко пропала 20 октября Фото: пресс-служба СВЖД

В Таиланде на острове Пхукет пропала без вести сотрудница Свердловской железной дороги. Поиски 53-летней Елены Радченко ведутся пятые сутки. 20 октября она не вернулась в гостиницу и внезапно перестала выходить на связь с близкими.

- Наша коллега, сотрудница Свердловской железной дороги Елена Радченко, находясь в отпуске, перестала выходить на связь с близкими: пропала без вести, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СВЖД. - В настоящее время в Таиланде, где она отдыхала, ведутся поиски пропавшей. Мы очень обеспокоены случившимся.

Коллеги пропавшей находятся на связи с семьей и Посольством РФ в Таиланде. Обстоятельства пропажи женщины неизвестны.

Напомним, ранее мы писали, что житель Екатеринбурга Вадим Веденяпин оказался под следствием в Таиланде из-за билета банка приколов. По словам его супруги Екатерины, мужчина купил фальшивые деньги, чтобы развлекать маленьких детей. А потом подарил местному жителю в одном из баров. В итоге на Вадима завели уголовное дело.