Житель Екатеринбурга оказался в шаге от тайской тюрьмы из-за фальшивых долларов

Житель Екатеринбурга Вадим Веденяпин оказался под следствием в Таиланде из-за билета банка приколов. По словам его супруги Екатерины, мужчина купил фальшивые деньги, чтобы развлекать маленьких детей. А потом подарил местному жителю в одном из баров.

В итоге на Вадима завели уголовное дело.

Вот такие деньги Вадим подарил местным жителям, но они не оценили такой шутки от россиянина. Фото: предоставлено Екатериной Веденяпиной

- Местные не поняли шутки, - рассказывает Екатерина. - Здесь все серьезно. Завтра будет суд, мужу грозит до 10 лет тюрьмы. Здесь очень серьезные законы, и вот так из-за ерунды будет решаться судьба человека. Мы уже наняли адвоката, потратили почти все свои сбережения.

Екатерина отметила, что супруг не намерен был расплачиваться поддельными купюрами, и был в состоянии оплатить свой счет как полагается.

- Как можно отправлять в тюрьму человека из-за такой глупости?! На этих банкнотах в двух местах написано, что это «сувенирная продукция»! – говорит Екатерина Веденяпина.

myxa99 Завтра суд Таиланда решит судьбу Вадима

Семья уральцев просит друзей и всех неравнодушных оказать им поддержку и правовую защиту в Таиланде.