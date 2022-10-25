Елена пропала 20 октября. Фото: СвЖД/департамент связей с общественностью провинции Пхукет

В Таиланде пятые сутки продолжаются поиски 53-летней Елены Радченко. Глава пресс-центра Свердловской железной дороги прилетала на отдых из Екатеринбурга, информацию о пропаже подтвердили коллеги россиянки.

По данным департамента связей с общественностью провинции Пхукет, в последний раз Елену видели 20 октября в районе пляжа Хат Най Тон.

- Власти сообщили, что 53-летняя россиянка пропала из гостиницы в провинции Тханг. Однако после информирования провинций, районов, местной полиции, туристической полиции, правительственные силы и чиновники мобилизовались на поиски в различных туристических точках, - говорится в первом сообщении о пропаже Елены Радченко от 21 октября.

Поиски Елены Радченко. Фото: департамент связей с общественностью провинции Пхукет

По данным источника «КП-Екатеринбург», вещи женщины были обнаружены на пляже. Елена Радченко должна была выйти на работу 28 октября.

- 20 октября наша коллега, сотрудница Свердловской железной дороги Елена Радченко, находясь в отпуске, перестала выходить на связь с близкими: пропала без вести. В настоящее время в Таиланде, где она отдыхала, ведутся поиски пропавшей. Мы очень обеспокоены случившимся, находимся на связи с семьей и посольством в Таиланде, - сообщает пресс-служба СвЖД.

С кем именно отдыхала Елена и как давно они находились за границей не уточняется.