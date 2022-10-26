Елена Радченко пропала 20 октября. Фото: Елена пропала 20 октября. Фото: СвЖД/департамент связей с общественностью провинции Пхукет

На острове Пхукет завершились поиски 53-летней жительницы Екатеринбурга Елены Радченко. Тело россиянки обнаружили в море в километре от места пропажи.

- Полиция Пхукета сообщила в генеральное консульство сегодня утром, что тело пропавшей гражданки РФ найдено в море примерно в километре от того места, где она предположительно вошла в воду, и где на пляже остались ее вещи, - сообщил РИА «Новости» Генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

Елена Радченко отдыхала в компании друзей. Фото: соцсети

Известно, что в середине октября глава пресс-службы Свердловской железной дороги отправилась в Таиланд в компании друзей. За неделю до возвращения на родину, 20 октября, Елена осталась на пляже Хат Най Тон, но потом перестала выходить на связь. Позже вещи туристки нашли на берегу, а спустя два дня местная полиция начала полномасштабные поиски на воде и на суше. Согласно заявлению местных правоохранительных органов, труп нашли в море между пляжем Патонг и пляжем Карон. Опознать тело удалось в том числе и благодаря купальнику, фотография которого была в распоряжении полиции. Ранее в СвЖД подтверждали факт пропажи начальника службы корпоративных коммуникаций.