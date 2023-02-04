Свердловский омбудсмен съездила в СИЗО к матери, обвиняемой в убийстве троих детей

Анастасия Петрова сидит в СИЗО в камере с другими женщинами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова съездила в СИЗО к матери, обвиняемой в убийстве троих детей. Омбудсмен рассказала, что Анастасия Петрова не показала, что сожалеет о случившемся.

- Передо мной она не раскаивалась, - рассказала «КП-Екатеринбург» Татьяна Мерзлякова. - Слухи ползут всякие разные. Я посмотрела, что она сидит в нормальных условиях. В камере с другими женщинами. Ни на что не жалуется.

Также омбудсмен отметила, что Анастасия Петрова не имеет никаких замечаний.

Напомним, 28 декабря суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил Анастасию Петрову в СИЗО на два месяца. Обвиняемая решила воздержаться от попытки оказаться на свободе или под домашним арестом.

Трагедия произошла в ночь на 26 декабря. Анастасия Петрова задушила 6-месячную дочку и сыновей 10 и 15 лет.

Свои действия она объяснила тем, что в детей «вселились бесы». До этого «бесов» начал видеть глава семьи - Вячеслав Петров. С середины декабря он просил жену бить его, чтобы «избавляться от нечисти». 25 декабря Анастасия попросила мужа покинуть квартиру и уехать к себе на родину в Верхний Уфалей. После прогулки с детьми Анастасия «поняла, что умрет ночью». Затем горе-мать решила убить детей, чтобы «спасти от бесовщины отца».

В анализах 37-летней Анастасии Петровой нашли следы наркотического вещества. Позже отец арестованной Владимир Дремин заявил, что его дочь была отравлена мужем Вячеславом.

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