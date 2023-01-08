Вероятно, Вячеслав Петров вернулся жить в Челябинскую область. Фото: читатель «КП»

Бывший полицейский Вячеслав Петров съехал из квартиры в доме № 68 по улице Бажова, где еще недавно жил вместе с супругой Анастасией и тремя детьми. В ночь на 26 декабря женщина задушила полугодовалую дочку и 10-летнего сына. Старшего ребенка она разбудила и уговорила «отправиться в рай». Свои действия Петрова объяснила желанием «избавить детей от мучений» и спасти от «бесов».

По словам Анастасии, за 10 дней до трагедии «бесов» стал видеть ее муж. Якобы он просил бить его, а также водить хороводы. 25 декабря Вячеслав уехал к родителям в Верхний Уфалей. На следующий день ему позвонила хозяйка съемной квартиры и сообщила, что полиция обнаружила трупы детей.

Анастасия вышла замуж за Вячеслава в 2004 году. Фото: читатель «КП»

Сразу после убийства 37-летняя Петрова сообщила о случившемся своим родственникам в Калужской области. Примечательно, что Анастасия является дочерью настоятельницы монастыря. Горе-мать отправили в СИЗО до 26 февраля. Если ее признают вменяемой, то ей будет грозить до 20 лет заключения. Расследованием уголовного дела занимается третий отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области.

- У нас во дворе неравнодушные люди складывали на скамейку у подъезда детские игрушки, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница дома № 68. – Отец детей стоял и молился на улице. Крестился и кланялся. Молитву читал так тихо, что казалось, словно он бубнит. В той квартире больше никто не живет. Хозяйка тоже не появлялась.

Напомним, что детей похоронили в Челябинской области.

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