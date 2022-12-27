Женщина задушила детей посреди ночи Фото: Олег ГАЛИМОВ

Анастасии Петровой, задержанной в Екатеринбурге 26 декабря, предъявлено обвинение в убийстве троих детей. По версии следствия, женщина задушила полугодовалую дочку и сыновей 10 и 15 лет. Расследованием займется третий отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. В ближайшее время Анастасию доставят в суд для избрания меры пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте горе-матери.

- Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебные медицинские, генетические и другие. Также в отношении фигурантки будет проведена судебная психиатрическая экспертиза. В ближайшее время следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным «КП-Екатеринбург», за 10 дней до трагедии отец детей Вячеслав стал видеть «бесов». Мужчина просил жену бить его, «чтобы избавляться от нечисти». 25 декабря Анастасия попросила мужа уехать к родственникам в Верхний Уфалей. А после вечерней прогулки почувствовала себя плохо. После чего у нее появилось ощущение приближающейся смерти. Женщина решила убить детей, «чтобы спасти от бесов их отца».

Сначала она задушила дочку, потом спящего 10-летнего сына. Старшего ребенка она разбудила и предложила выбор: «отправиться с ней в рай» или «остаться с отцом и его бесовщиной». Мальчик согласился и не сопротивлялся, когда мать принялась душить его поясом.

Если Анастасию признают вменяемой, то ей будет грозить до 20 лет лишения свободы. Напомним, что в анализах женщины нашли следы наркотика.

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