Первым видеть «бесов» стал отец детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны жуткие подробности семейной жизни четы Анастасии и Вячеслава Петровых. В ночь на 26 декабря в Екатеринбурге мать задушила полугодовалую дочку, а потом и ее братьев 10 и 15 лет. По словам Анастасии, старший сын добровольно согласился «уйти с ней в рай».

Пара поженилась в 2004 году. Анастасия родилась в Калужской области, а Вячеслав родом из Верхнего Уфалея. В 2019 году мужчина вышел на пенсию после 20 лет службы в МВД. Последней его должностью был пост замначальника городского управления ФСКН. После выхода на пенсию семья переехала в Екатеринбург. До 2021 года Петровы жили на улице Александровской, а потом переехали в многоэтажку на Бажова, 68. Единственным заработком семьи была пенсия Вячеслава. После отставки он так и не смог устроиться на другую работу.

БЕСЫ И ГАЛЮЦИНАЦИИ

На допросе Анастасия пояснила, что странности в семье начались 16 декабря. Якобы муж стал видеть бесов. А потом просил супругу бить его, чтобы избавляться от них.

После этого у Анастасии стали появляться галлюцинации. Порой ей казалось, что она идет по пустыне. На фоне этого она потеряла рассудок, а странные мысли не покидали ее.

Вечером 25 декабря она вернулась с детьми с прогулки и внезапно решила уехать с ними к своей матери в Козельск. Бабушка мальчиков и девочки является монахиней в одном из монастырей. К этому моменту Вячеслав уже покинул дом, уехав по просьбе Анастасии к своей семье в Верхний Уфалей.

В квартире женщина почувствовала себя плохо. А позже решила убить детей, чтобы «избавить от мучений». Дочка была задушена в коляске, а младший сын – в кровати. Орудием убийства Анастасия выбрала пояс от платья.

Девочка и младший сын были задушены во сне. Старшего она разбудила. Поговорила с ним. Объяснила, что «другого выхода у них нет». Что только так она сможет изгнать бесов. И что семье «пора в рай». Также мальчику предлагался выбор остаться в живых и жить «вместе с отцом и его бесами», - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Старшему сыну Анастасии было 15 лет. Фото: читатель «КП»

После убийства Анастасия написала в мессенджере сообщение своей матери и племяннице. В нем она объяснила, что пошла не преступление «из-за бесов, которые вселились в детей».

НАРКОТИКИ НЕ ПРИНИМАЕТ?

На первом допросе Анастасия отрицала факт употребления запрещенных препаратов. Однако экспертиза показала обратное. Анализ мочи дал положительный результат. Квартиру семьи обследовал кинолог со служебной собакой. Однако следов наркотиков в помещении так и не нашли.

В ближайшее время Анастасию доставят в суд для избрания меры пресечения. Ожидается, что следствие будет ходатайствовать об аресте горе-матери. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК «Убийство двух и более малолетних».

- В ходе осмотра места происшествия применяется современная криминалистическая техника для фиксации следов совершенного преступления и назначения по ним экспертиз, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области

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