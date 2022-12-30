Сейчас Анастасия Петрова находится за решеткой. Фото: читатель «КП»

В Челябинской области простились с тремя детьми, которых убила мать. Жительница Екатеринбурга Анастасия Петрова задушила 6-месячную дочку и сыновей 10 и 15 лет в ночь на 26 декабря. Похороны прошли в Верхнем Уфалее, где живут родители отца детей.

По данным «КП-Екатеринбург», в середине декабря глава семьи Вячеслав Петров стал «видеть бесов». После этого он начал просить жену бить его, а также водил с детьми хороводы. 25 числа Анастасия попросила супруга уехать к родственника в Верхний Уфалей. Вечером женщина отправилась вместе с детьми на прогулку. Вернувшись в съемную квартиру, Петрова почувствовала себя хуже и поняла, что «скоро умрет». А до этого у нее были галлюцинации – Петровой казалось, что она идет по пустыне.

На время следствия горе-мать будет в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно ее показаниям, сначала она задушила поясом от халата дочку, потом 10-летнего сына. Старшего пришлось разбудить и долго уговаривать «отправиться в рай». Мальчик согласился и не оказал сопротивления. После этого Анастасия сложила тела детей на кровати и написала сообщение своей матери, которая является настоятельницей в монастыре Козельска.

Кладбище Верхнего Уфалея Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром племянница Петровой рассказала полиции о странном сообщении. Участковый приехал к квартире, но дверь никто не открыл. Полицейскому пришлось попросить помощи у хозяйки жилища. Позже из Челябинской области вернулся Вячеслав.

- Я убью тебя! – кричал мужчина вслед жене, садившейся в машину полиции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более малолетних». Ленинский суд арестовал Анастасию Петрову до 26 февраля.

Соседи слышали, как Петровы водят хороводы и поют песни Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Преступление очень сложное. Ее вина до конца не доказана, - заявил адвокат Олег Грязютин. - Она поясняет, что была якобы под наркотическими средствами. Не известно еще, сама ли она их принимала. Сейчас пройдет судебно-психиатрическая экспертиза. Там будет все ясно. Вину она частично признает. Насколько она в себе? Это пока не понятно. Она постоянно меняет свои показания.

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