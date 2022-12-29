На время следствия Анастасия будет под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двоих сыновей и полугодовалую дочку 37-летней Анастасии Петровой из Екатеринбурга похоронят в одной могиле. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Организацией похорон занимаются родители отца детей. 29 декабря Надежда и Сергей Петровы посещали морг, чтобы забрать необходимые документы. Свекровь Анастасии отказалась комментировать ситуацию.

- Могила будет одна. Похоронами занимается лично Надежда Валентиновна. Ужасная трагедия. До сих пор не верится, что мать ребятишек такое сотворила, - рассказала на правах анонимности собеседница «КП-Екатеринбург».

По версии следствия, Анастасия задушила детей в ночь на 26 декабря. В своих первых показаниях инспектор МУГИСО объяснила действия намерением спасти дочку и сыновей от «бесовщины мужа».

До этого «бесов» начал видеть глава семьи – бывший полицейский Вячеслав Петров. С середины декабря он просил жену бить его, чтобы «избавляться от нечисти». А также заставлял детей водить хороводы. 25 декабря Анастасия попросила мужа покинуть квартиру и уехать к себе на родину в Верхний Уфалей. После прогулки с детьми Анастасия «поняла, что умрет ночью».

Вячеслав Петров и его мать Надежда. Фото: читатель «КП»

Ранним утром Петрова задушила девочку, а потом и 10-летнего сына. Старшего из мальчиков она разбудила и начала уговаривать «отправиться с ней в рай». По ее словам, подросток согласился и не сопротивлялся в момент асфиксии. После этого зверства Анастасия написала сообщение матери, которая является настоятельницей в монастыре Козельска. В своем сообщении она объяснила, что убила детей «из-за бесов».

Утром младшая сестра Анастасии дозвонилась в полицию Екатеринбурга и сообщила о странном письме. К квартире на Бажова, 68, отправился участковый. Но дверь никто не открыл. Позже на место прибыла хозяйка съемного жилья. Она же и сообщила о случившемся Вячеславу.

Спустя два дня суд арестовал Петрову на два месяца. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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