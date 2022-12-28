Меру пресечения Анастасии Петровой избрали 28 декабря в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский суд Екатеринбурга арестовал на два месяца 37-летнюю уроженку Калуги Анастасию Петрову. Жену бывшего полицейского обвиняют в убийстве троих детей. По версии следствия, в ночь на 26 декабря Анастасия задушила 6-месячную дочку, а также сыновей 10 и 15 лет.

Анастасия Петрова в суде скрывает лицо Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ИЗВЕСТНО?

Свои действия она объяснила тем, что в детей «вселились бесы». До этого «бесов» начал видеть глава семьи – Вячеслав Петров. С середины декабря он просил жену бить его, чтобы «избавляться от нечисти». 25 декабря Анастасия попросила мужа покинуть квартиру и уехать к себе на родину в Верхний Уфалей. После прогулки с детьми Анастасия «поняла, что умрет ночью». Горе-мать решила убить детей, чтобы «спасти от бесовщины отца».

В июне у Петровых родилась девочка, которая стала третьим ребенком семьи

Сначала была задушена девочка, а потом младший сын. Старшего из мальчиков она разбудила и предложила ему самому сделать выбор. Подросток согласился и позволил убить себя поясом. Сразу после убийства Анастасия написала сообщение своей матери, проживающей в Козельске. Женщина призналась в содеянном и рассказала о влиянии «бесов». Утром родственники смогли дозвониться до отдела полиции № 1 в Екатеринбурге. К квартире отправился участковый, но дверь никто не открыл. Полицейский смог найти хозяйку съемного жилья, а та в свою очередь позвонила Вячеславу.

Мужчина вместе со своим отцом вернулся домой. Войдя в квартиру они увидели Анастасию, лежащую на телах детей. Позже ее анализы показали положительный результат на наркотики.

Анастасия родилась в Калужской области. Фото: читатель «КП»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более малолетних». Расследование находится на контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина.

О РОДИТЕЛЯХ

С лета этого года Анастасия находилась в декрете по уходу за ребенком. Женщина является ведущим специалистом отдела по работе с казенным имуществом департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями МУГИСО Свердловской области. По данным «КП-Екатеринбург», в декрете она получала 18 тысяч рублей в месяц. Вячеслав вышел на пенсию в 2018 году, а до работал в управлению по контролю за оборотом наркотиков. Однако на пенсии так и не смог устроиться на новую работу.

Анастасия является ведущим специалистом отдела по работе с казенным имуществом департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями МУГИСО Свердловской области. Фото: читатель «КП»

Своего жилья у семьи не было. Ранее Петровы жили в съемной квартире на улице Александровской.

В суде Анастасия заявила, что не помнит число, когда ее задержали. Перед заседанием женщине назначили адвоката Олега Грязютина, который будет ее защищать.

Женщину арестовали на два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судья спросил Петрову, есть ли у нее несовершеннолетние дети, на что она тихо ответила: «Уже нет».

К суду Анастасия подготовилась основательно. Благодаря чёрному пуховику с капюшоном ее лица не было видно. А из-за тихого голоса - ещё и не слышно. При установлении личности она пояснила, что не помнит, в какой день ее задержали.

Ожидаемо, следователь Михаил Коуров попросил закрыть процесс от прессы. Все из-за разглашения данных личной жизни обвиняемой. По словам адвоката Олега Грязютина, муж женщины также задержан.

-Анастасия чувствует себя нормально. Раскаивается. Соседи слышали крики. Что творилось в семье 10 дней не понятно. Они водили хороводы. Песни пели. Она думает что возможно муж подливал ей наркотики, - заявил Грязютин.

Суд арестовал Анастасию Петрову на 2 месяца. До 26 февраля она будет в СИЗО.

- В Екатеринбурге в отношении местной жительницы судом по ходатайству Следственного комитета избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, 1985 г.р., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

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