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Происшествия28 декабря 2022 11:46

В Екатеринбурге арестовали мать, обвиняемую в убийстве троих детей

Анастасии Петровой грозит до 20 лет заключения
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Меру пресечения Анастасии Петровой избрали 28 декабря в Екатеринбурге

Меру пресечения Анастасии Петровой избрали 28 декабря в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский суд Екатеринбурга арестовал на два месяца 37-летнюю уроженку Калуги Анастасию Петрову. Жену бывшего полицейского обвиняют в убийстве троих детей. По версии следствия, в ночь на 26 декабря Анастасия задушила 6-месячную дочку, а также сыновей 10 и 15 лет.

Анастасия Петрова в суде скрывает лицо

Анастасия Петрова в суде скрывает лицо

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ИЗВЕСТНО?

Свои действия она объяснила тем, что в детей «вселились бесы». До этого «бесов» начал видеть глава семьи – Вячеслав Петров. С середины декабря он просил жену бить его, чтобы «избавляться от нечисти». 25 декабря Анастасия попросила мужа покинуть квартиру и уехать к себе на родину в Верхний Уфалей. После прогулки с детьми Анастасия «поняла, что умрет ночью». Горе-мать решила убить детей, чтобы «спасти от бесовщины отца».

В июне у Петровых родилась девочка, которая стала третьим ребенком семьи

В июне у Петровых родилась девочка, которая стала третьим ребенком семьи

Сначала была задушена девочка, а потом младший сын. Старшего из мальчиков она разбудила и предложила ему самому сделать выбор. Подросток согласился и позволил убить себя поясом. Сразу после убийства Анастасия написала сообщение своей матери, проживающей в Козельске. Женщина призналась в содеянном и рассказала о влиянии «бесов». Утром родственники смогли дозвониться до отдела полиции № 1 в Екатеринбурге. К квартире отправился участковый, но дверь никто не открыл. Полицейский смог найти хозяйку съемного жилья, а та в свою очередь позвонила Вячеславу.

Мужчина вместе со своим отцом вернулся домой. Войдя в квартиру они увидели Анастасию, лежащую на телах детей. Позже ее анализы показали положительный результат на наркотики.

Анастасия родилась в Калужской области. Фото: читатель «КП»

Анастасия родилась в Калужской области. Фото: читатель «КП»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более малолетних». Расследование находится на контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина.

О РОДИТЕЛЯХ

С лета этого года Анастасия находилась в декрете по уходу за ребенком. Женщина является ведущим специалистом отдела по работе с казенным имуществом департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями МУГИСО Свердловской области. По данным «КП-Екатеринбург», в декрете она получала 18 тысяч рублей в месяц. Вячеслав вышел на пенсию в 2018 году, а до работал в управлению по контролю за оборотом наркотиков. Однако на пенсии так и не смог устроиться на новую работу.

Анастасия является ведущим специалистом отдела по работе с казенным имуществом департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями МУГИСО Свердловской области. Фото: читатель «КП»

Анастасия является ведущим специалистом отдела по работе с казенным имуществом департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями МУГИСО Свердловской области. Фото: читатель «КП»

Своего жилья у семьи не было. Ранее Петровы жили в съемной квартире на улице Александровской.

В суде Анастасия заявила, что не помнит число, когда ее задержали. Перед заседанием женщине назначили адвоката Олега Грязютина, который будет ее защищать.

Женщину арестовали на два месяца

Женщину арестовали на два месяца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судья спросил Петрову, есть ли у нее несовершеннолетние дети, на что она тихо ответила: «Уже нет».

К суду Анастасия подготовилась основательно. Благодаря чёрному пуховику с капюшоном ее лица не было видно. А из-за тихого голоса - ещё и не слышно. При установлении личности она пояснила, что не помнит, в какой день ее задержали.

Ожидаемо, следователь Михаил Коуров попросил закрыть процесс от прессы. Все из-за разглашения данных личной жизни обвиняемой. По словам адвоката Олега Грязютина, муж женщины также задержан.

-Анастасия чувствует себя нормально. Раскаивается. Соседи слышали крики. Что творилось в семье 10 дней не понятно. Они водили хороводы. Песни пели. Она думает что возможно муж подливал ей наркотики, - заявил Грязютин.

Суд арестовал Анастасию Петрову на 2 месяца. До 26 февраля она будет в СИЗО.

- В Екатеринбурге в отношении местной жительницы судом по ходатайству Следственного комитета избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, 1985 г.р., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

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