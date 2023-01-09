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Происшествия9 января 2023 8:45

Семья отреклась от «бесноватой» матери, задушившей троих детей в Екатеринбурге

В свою очередь Анастасия Петрова решила остаться за решеткой на время следствия
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Дочери настоятельницы монастыря грозит до 20 лет заключения

Дочери настоятельницы монастыря грозит до 20 лет заключения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семья бывшего полицейского Вячеслава Петрова, жена которого обвиняется в убийстве троих детей, отреклась от нерадивой невестки. До трагических событий в Екатеринбурге свекровь называла супругу сына «своей девочкой». Однако после случившегося Петровы-старшие отреклись от Анастасии.

- Знаете, в каком мы состоянии?! У нас нет Анастасии. У меня была дочь – Настя. Она мне была дочерью. Я ее любила. А Анастасии у нас нет. И больше у нас никого нет, - заявила в разговоре с «КП-Екатеринбург» бабушка убитых детей Надежда Петрова.

Анастасия и Вячеслав поженились в 2004 году. Спустя три года у пары родился первый сын, а в 2012 году на свет появился второй ребенок. В 2018 году Петров вышел на пенсию по выслуге лет, и семья переехала из Верхнего Уфалея в Екатеринбург.

В уральской столице семья жила в съемной квартире на улице Александровской. Но уже через год переехала на Бажова, 68. Переезд стал необходимостью из-за перевода детей в другую школу. В июне 2022 года Анастасия родила девочку. На тот момент семья жила на ее выплаты по декрету в 18 тысяч рублей. И пенсию мужа, так как Вячеслав не смог найти работу после ухода из полиции.

Анастасия работала в МУГИСО Свердловской области. Фото: читатель «КП»

Анастасия работала в МУГИСО Свердловской области. Фото: читатель «КП»

По словам Анастасии, за 10 дней до трагедии «бесов» стал видеть ее муж. Якобы он просил бить его, а также водить хороводы. 25 декабря Вячеслав уехал к родителям в Челябинскую область. На следующий день племянница Анастасии сообщила в полицию о странных сообщениях, которые получила ночью. В них Петрова указала, что убила детей «из-за бесов». Участковый отправился к квартире, но дверь никто не открывал. Позже в жилище обнаружили тела детей, на которых спала Анастасия.

28 декабря суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил Петрову в СИЗО на два месяца. Обвиняемая решила воздержаться от попытки оказаться на свободе или под домашним арестом.

- Я не в курсе происходящего. Пока планирую ее и дальше представлять. Она отказалась. Сказала, что не надо апелляцию подавать. Она никак не аргументировала это решение, - пояснил «КП-Екатеринбург» адвокат Олег Грязютин.

Квартира, в которой произошло тройное убийство, по-прежнему остается без жильцов. По словам соседей, Вячеслав Петров съехал после похорон детей.

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