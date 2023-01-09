Дочери настоятельницы монастыря грозит до 20 лет заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семья бывшего полицейского Вячеслава Петрова, жена которого обвиняется в убийстве троих детей, отреклась от нерадивой невестки. До трагических событий в Екатеринбурге свекровь называла супругу сына «своей девочкой». Однако после случившегося Петровы-старшие отреклись от Анастасии.

- Знаете, в каком мы состоянии?! У нас нет Анастасии. У меня была дочь – Настя. Она мне была дочерью. Я ее любила. А Анастасии у нас нет. И больше у нас никого нет, - заявила в разговоре с «КП-Екатеринбург» бабушка убитых детей Надежда Петрова.

Анастасия и Вячеслав поженились в 2004 году. Спустя три года у пары родился первый сын, а в 2012 году на свет появился второй ребенок. В 2018 году Петров вышел на пенсию по выслуге лет, и семья переехала из Верхнего Уфалея в Екатеринбург.

В уральской столице семья жила в съемной квартире на улице Александровской. Но уже через год переехала на Бажова, 68. Переезд стал необходимостью из-за перевода детей в другую школу. В июне 2022 года Анастасия родила девочку. На тот момент семья жила на ее выплаты по декрету в 18 тысяч рублей. И пенсию мужа, так как Вячеслав не смог найти работу после ухода из полиции.

Анастасия работала в МУГИСО Свердловской области. Фото: читатель «КП»

По словам Анастасии, за 10 дней до трагедии «бесов» стал видеть ее муж. Якобы он просил бить его, а также водить хороводы. 25 декабря Вячеслав уехал к родителям в Челябинскую область. На следующий день племянница Анастасии сообщила в полицию о странных сообщениях, которые получила ночью. В них Петрова указала, что убила детей «из-за бесов». Участковый отправился к квартире, но дверь никто не открывал. Позже в жилище обнаружили тела детей, на которых спала Анастасия.

28 декабря суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил Петрову в СИЗО на два месяца. Обвиняемая решила воздержаться от попытки оказаться на свободе или под домашним арестом.

- Я не в курсе происходящего. Пока планирую ее и дальше представлять. Она отказалась. Сказала, что не надо апелляцию подавать. Она никак не аргументировала это решение, - пояснил «КП-Екатеринбург» адвокат Олег Грязютин.

Квартира, в которой произошло тройное убийство, по-прежнему остается без жильцов. По словам соседей, Вячеслав Петров съехал после похорон детей.

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