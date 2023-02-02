Отец матери, обвиняемой в убийстве троих детей: «У тестя и старшего внука нашли наркотики»

Отец Анастасии Петровой считает, что ее отравил муж Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анастасия Петрова, обвиняемая в убийстве троих детей, была отравлена мужем Вячеславом. Такую версию в разговоре с «КП-Екатеринбург» высказал отец арестованной Владимир Дремин. По версии следствия, в ночь на 26 декабря женщина задушила полугодовалую дочку и 10-летнего сына. По данным «КП», старшего ребенка она разбудила и уговорила «отправиться в рай». Свои действия Петрова объяснила желанием «избавить детей от мучений» и спасти от «бесов».

На допросе Анастасия призналась, за 10 дней до трагедии «бесов» стал видеть ее муж. Якобы он просил бить его, а также водить хороводы. 25 декабря Вячеслав уехал к родителям в Верхний Уфалей. На следующий день ему позвонила хозяйка съемной квартиры и сообщила, что полиция обнаружила трупы детей.

По словам отца женщины, еще за неделю до убийства Анастасия была в подавленном состоянии.

- Моя версия случившегося такова, что в последние дни (перед убийством) Слава сильно «занаркоманил», - рассказал «КП-Екатеринбург» Владимир Дремин. - И, похоже, у них дело дошло до развода. Не могу только понять, по чьей инициативе. Или по его дурости или Настя не захотела с дьяволом жить. А когда развод – 80% имущества пойдет на содержание детей и еще 50% дохода на алименты. Он детей очень любил и решил прикончить жену. А каким способом? У меня создалось впечатление, что он дал ей смертельную дозу мочегонных. В этом состоянии, когда кровь густеет и нарушается питание мозга, теряется рассудок. А потом наступает смерть. Вот она в этом состоянии детей и убила. С Вячеславом я последний раз общался 29 декабря, когда его отпустили с допроса. Но разговор получился коротким. Я спросил его, стал ли он адекватным. Он ответил, что у него и старшего сына нашли в анализах наркотики. На вопрос «Будешь ли ты помогать Насте?» прокричал: «Убийца! Убийца». Хлопнул дверью и ушел.

Анастасия является дочерью настоятельницы монастыря Фото: Алексей БУЛАТОВ

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- Ее 3-4 дня таскали по допросам, где она путалась в показаниях. Мои письма не всегда ей доходят, я думаю. Последний ответ от нее приходил 16 января. Разглашать их содержания я не хочу, - добавил отец Анастасии Петровой.

Ранее мы рассказывали, что свекровь женщины отреклась от невестки. А муж Анастасии съехал из квартиры, в которой жила семья до трагедии.

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