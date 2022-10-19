Также в Свердловской области вводится особый режим работы на объектах транспорта, энергетики, коммуникаций и связи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин 19 октября 2022 года подписал Указ о введении в большинстве регионов страны базового уровня готовности. Именно такой уровень со среды вводится в Свердловской области.

Правительство региона объявило о готовности Свердловской области к выполнению всех поставленных задач.

- Повысить скорость принятия решений, эффективность выполнения задач поможет уже зарекомендовавшая в период пандемии схема координации органов властей разных уровней, когда центром принятия решений становится региональный штаб, - рассказывают в правительстве Свердловской области.

По словам директора Центра европейско-азиатских исследований Андрея Русакова, у Свердловской области есть опыт для подобных ситуаций.

Так, в период пандемии регионам тоже пришлось в определенным смысле мобилизоваться, решая вопросы в сфере здравоохранения и трудоустройства граждан. Сейчас же возникают вызовы в отрасли промышленности и социальной сферы.

Понятно, что здесь требуется координация: с собственниками, с федеральными ведомствами и так далее. Единой схемы нет, вызовы дают региональным властям простор для управленческих решений, - добавил Андрей Русаков.

Отметим, что мобилизованным из Свердловской области после закрепления в воинской части будут начислять по 195 тысяч рублей в месяц. Также с 19 октября 2022 года губернатор Евгений Куйвашев по Указу президента будет плотно заниматься вопросами безопасности в Свердловской области.

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