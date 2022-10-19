Путин наделил Евгения Куйвашева дополнительными полномочиями в для обеспечения безопасности

Евгений Куйвашев акцентирует внимание на безопасности в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин 19 октября 2022 года наделил глав регионов дополнительными полномочиями для того, чтобы они могли обеспечить необходимый в нынешней ситуации уровень безопасности.

Дополнительные полномочия получил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом стало известно на заседании Совета Безопасности РФ. Указ об этом подписал Путин.

Согласно пунктам документа, главы регионов теперь имеют право самостоятельно координировать работу по обеспечению безопасности на своих территориях, действуя по ситуации.

- В сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов, - сказал Путин.

Напомним, что по Указу президента в Свердловской области с 19 октября 2022 года действует базовый уровень готовности. Что такое базовый уровень готовности – в материале «КП-Екатеринбург».