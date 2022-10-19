Свердловский депутат раскрыл минимальную зарплату мобилизованных

В разработке находится документ, закрепляющий порядок формирования мер поддержки для мобилизованных регионального уровня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минимальная зарплата мобилизованных граждан составит 195 тысяч рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

- Плюс могут быть надбавки за опасность, если мобилизованный окажется, например, на передовой, - написал он.

Иванов отметил, что эта информация у него появилась после общения с министром финансов Антоном Силуановым в Госдуме. Также депутат рассказал, что в разработке находится документ, закрепляющий порядок формирования мер поддержки регионального уровня.

Ранее Иванов сообщил «КП-Екатеринбург», что ошибочно мобилизованных из Свердловской области направили в Луганск. Они ждали медкомиссию, после которой часть из них должны были отправить домой.