Родственники намерены добиваться возвращения мобилизованных домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ошибочно мобилизованных из Свердловской области направили в Луганск. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

- Ко мне обратился отец одного из мобилизованных. Несколько человек попали в Луганск без прохождения медкомиссии. Сейчас они находятся в роте, но проживают в отдельной палатке. На связь выходят редко, раз в два-три дня. Сейчас они ждут направления на медкомиссию. Вероятно, она будет в госпитале Ростова-на-Дону. После нее часть из них отправят домой, кого признают негодным для службы, - пояснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» депутат Иванов.

Напомним, что 18 октября в Каменске-Уральском простятся с десантником Артемом Небаевым. Мобилизованный погиб в ходе спецоперации.

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