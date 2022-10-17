Артему Небаеву было 40 лет. Фото: соцсети

Житель Каменска-Уральского Артем Небаев погиб во время специальной военной операции на Украине. Смерть десантника подтвердили в администрации города. Там отметили, что Небаев воевал в Чечне, а также служил по контракту. В начале года ему исполнилось 40 лет.

- Принять участие в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины хотел с самого начала. В сентябре 2022 года, когда в Российской Федерации был объявлен приказ о частичной мобилизации, лично получил повестку в военкомате. Был уверен, что он – человек с боевым опытом и знаниями – может принести больше пользы, чем молодые неопытные бойцы, - сообщает администрация свердловского города.

По словам родных и близких, Артем очень любил детей, был добрым, общительным, отзывчивым, всегда был готов прийти на помощь в трудную минуту. Прощание с участником спецоперации состоится в Каменске-Уральском 18 октября на Аллее славы.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Ранее мы рассказывали об условиях, в которых живут мобилизованные в Еланском гарнизоне.

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