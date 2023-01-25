Лизе Монеточке* нанесли сокрушительный удар

После высказываний против СВО московскую квартиру певицы заклеили лентами и плакатами, назвав ее предательницей Фото: Борис КУДРЯВОВ

После громких высказываний Лизы Монеточки* против СВО и признания ее иноагентом московскую квартиру певицы заклеили лентами и плакатами, назвав ее предательницей. Об этом своим подписчикам сообщила сама Елизавета Гырдымова*. Она призналась, что случившееся чуть не стало для нее настоящим ударом.

- Сейчас мне сообщили, что дверь моей московской квартиры заклеили всякими ленточками, приклеили там всякие фотки, плакаты, написали матерщинные слова. Первая секунда – сердце уходит в пятки, как кипятком облили. Я высказываюсь против уже десять месяцев, но «волна правидного хейта» настигла меня только в последнюю неделю, - говорит певица.

Однако после этих слов Монеточка* заявила, что все равно никогда не поверит, что ее все ненавидят.

- Я хотела сначала расстроиться и обидеться, но потом представила, сколько времени ребята потратили на то, чтобы это подготовить, мне стало даже немножко жаль. Это все как-то очень нелепо. И, конечно, этот поступок унижает человека гораздо больше, чем любая надпись и любой оскорбительный плакат, - добавляет певица. - А если вы пытаетесь показать, как меня все вокруг ненавидят, то я вам все равно не поверю. Ни один из моих друзей – коллег по цеху не отвернулся от меня, я чувствую столько поддержки, сколько никогда не чувствовала.

С начала военной спецоперации на Украине певица из Екатеринбурга покинула страну. Скандальную квартиру в Москве певица недавно выставила на продажу, потребовав за жилье 30 миллионов рублей. От двухкомнатных апартаментов исполнительница решила избавиться еще год назад, когда журналисты раскрыли ее адрес.

Монеточку* внесли в список иностранных агентов России 21 января. После антироссийских выступлений ее раскритиковал известный депутат Госдумы из Свердловской области Максим Иванов.

- Все-таки удивительно, как стремительно «подешевел» этот человек в угоду политической конъюнктуре, как самозабвенно он слил свою репутацию и наплевал на Родину, - написал Иванов. - А ведь была перспективным музыкантом. Печальное зрелище.

*Признана Минюстом иностранным агентом.

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