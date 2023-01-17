Сбежавшая из России Монеточка продает скандальную квартиру в Москве за 30 млн

Монеточка продает квартиру на 10 миллионов дороже, чем приобрела Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) продает скандальную квартиру в Москве в Бассманном районе за 30 миллионов рублей. О том, что исполнительница приобрела жилье площадью 60 квадратных метров, стало известно в январе прошлого года, когда журналисты раскрыли адрес, где живет Монеточка.

После этого певица заявила, что ей придется продать двухкомнатную квартиру в кирпичном доме.

Фото: «Циан»

- Я кучу раз рассказывала про ремонт, но чего я точно не хотела показывать – это местоположение и район, потому что не хочу, чтобы все люди могли найти мой дом. Я много рассказываю о своей жизни, зачем выискивать что-то и караулить меня, - в гневе писала Монеточка в соцсетях.

Монеточка приобрела квартиру за 20 миллионов рублей, но продает за 30. Сама певица пояснила это тем, что сделала в квартире авторский ремонт.

Фото: «Циан»

- Продается двухкомнатная квартира с новым дизайнерским ремонтом, площадью 62 кв.м. в тихом, историческом центре Москвы. Доходный дом 1914 года постройки, архитектор И. Г. Кондратенко. Дом после полной реконструкции в 1990 году, с заменой всех коммуникаций и перекрытий (на железобетонные), заменой газовых плит на электрические во всем доме. Подъезд отремонтирован в 2019 году с сохранением исторических элементов декора. Одна квартира на этаже. Два собственника, полная стоимость, без обременений, - говорится в объявлении на «Циан».

Фото: «Циан»

Фото: «Циан»

Сама певица на сделке присутствовать не будет. Квартира будет продана по доверенности. После начала спецоперации на Украине Монеточка вместе с мужем - продюсером Виктором Исаевым переехала в Европу. 17 августа певица впервые стала мамой. Она родила дочь в Вильнюсе.

Напомним, в середине декабря 2022 года Монеточка оскандалилась, позвав недовольных ее выступлениям в Хельсинки зрителей на концерт покойного Кобзона.

У певицы были затяжные суды со Стасом Костюшкиным. Экс-солист группы «Чай вдвоем» уличил певицу в плагиате. По решению суда исполнительница была вынуждена выплатить Костюшкину полмиллиона рублей. А в начале декабря 2022 года исполнительнице пригрозил судом журнал «Лиза», обвинив певицу в незаконном использовании их товарного знака.

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