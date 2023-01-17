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Звезды17 января 2023 12:43

Сбежавшая из России Монеточка продает скандальную квартиру в Москве за 30 млн

Певица решила продать жилье после того, как журналисты раскрыли ее адрес
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Монеточка продает квартиру на 10 миллионов дороже, чем приобрела

Монеточка продает квартиру на 10 миллионов дороже, чем приобрела

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) продает скандальную квартиру в Москве в Бассманном районе за 30 миллионов рублей. О том, что исполнительница приобрела жилье площадью 60 квадратных метров, стало известно в январе прошлого года, когда журналисты раскрыли адрес, где живет Монеточка.

После этого певица заявила, что ей придется продать двухкомнатную квартиру в кирпичном доме.

Фото: «Циан»

Фото: «Циан»

- Я кучу раз рассказывала про ремонт, но чего я точно не хотела показывать – это местоположение и район, потому что не хочу, чтобы все люди могли найти мой дом. Я много рассказываю о своей жизни, зачем выискивать что-то и караулить меня, - в гневе писала Монеточка в соцсетях.

Монеточка приобрела квартиру за 20 миллионов рублей, но продает за 30. Сама певица пояснила это тем, что сделала в квартире авторский ремонт.

Фото: «Циан»

Фото: «Циан»

- Продается двухкомнатная квартира с новым дизайнерским ремонтом, площадью 62 кв.м. в тихом, историческом центре Москвы. Доходный дом 1914 года постройки, архитектор И. Г. Кондратенко. Дом после полной реконструкции в 1990 году, с заменой всех коммуникаций и перекрытий (на железобетонные), заменой газовых плит на электрические во всем доме. Подъезд отремонтирован в 2019 году с сохранением исторических элементов декора. Одна квартира на этаже. Два собственника, полная стоимость, без обременений, - говорится в объявлении на «Циан».

Фото: «Циан»

Фото: «Циан»

Фото: «Циан»

Фото: «Циан»

Сама певица на сделке присутствовать не будет. Квартира будет продана по доверенности. После начала спецоперации на Украине Монеточка вместе с мужем - продюсером Виктором Исаевым переехала в Европу. 17 августа певица впервые стала мамой. Она родила дочь в Вильнюсе.

Напомним, в середине декабря 2022 года Монеточка оскандалилась, позвав недовольных ее выступлениям в Хельсинки зрителей на концерт покойного Кобзона.

У певицы были затяжные суды со Стасом Костюшкиным. Экс-солист группы «Чай вдвоем» уличил певицу в плагиате. По решению суда исполнительница была вынуждена выплатить Костюшкину полмиллиона рублей. А в начале декабря 2022 года исполнительнице пригрозил судом журнал «Лиза», обвинив певицу в незаконном использовании их товарного знака.

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