Монеточка ополчилась на журналистов из-за «слитого» адреса ее московской квартиры

Фото: Instagram Монеточки

Певица из Екатеринбурга Елизавета Гырдымова, которая более известна как Монеточка, ополчилась на журналистов, которые раскрыли адрес ее новой квартиры в Москве. Исполнительнице не понравилось, что ее личное пространство стало известно широкой аудитории.

- Я кучу раз рассказывала про ремонт, и все рассказывала, но чего я точно не хотела показывать – это местоположение и район, потому что не хочу, чтобы все люди могли найти мой дом. Я много рассказываю о своей жизни, зачем выискивать что-то и караулить меня, - в гневе написала Монеточка на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram Монеточки

Артистка в недоумении призналась, что даже ее фанаты не занимаются сталкерингом, при этом она рассказала, что после этого к ней пришли незваные гости. Певица уже призналась, что после такого квартира будет выставлена на продажу.

- Горжусь тем, что практически ни разу в жизни не отказала людям в фотографии, что являюсь одним из тех людей, которые на интервью у Дудя прямо и открыто ответили на вопрос о стоимости жилья и заработках. И как бы после бессовестных выходок журналистов мне ни хотелось оградиться от мира и от моей аудитории, я останусь открытой, - подытожила Монеточка.

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