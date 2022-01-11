Басманный суд Москвы поставит точку в деле Костюшкина против Монеточки

Костюшкин требует с певицы 900 тысяч рублей за плагиат. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Басманный суд Москвы поставит точку в деле Стаса Костюшкина против Монеточки. Иск певца передали на рассмотрение в столицу из-за смены прописки Елизаветы Гырдымовой.

- Чкаловским районным судом Екатеринбурга вынесено определение о передаче гражданского дела по иску Стаса Костюшкина к Монеточке о защите авторских прав для рассмотрения по подсудности в Басманный районный суд, - сообщили в пресс-службе Чкаловского суда.

Определение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней в Свердловском областном суде.

Напомним, что экспертиза пришла к выводу, что певица Монеточка незаконно использовала аранжировку из песни «Женщина, я не танцую».

- Экспертиза показала, что песня госпожи Гырдымовой является плагиатом. Судебное заседание продолжится в Басманном суде Москвы, так как она поменяла прописку. Экспертиза пришла к выводу, что Монеточка скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от общего произведения, - рассказал «КП»-Екатеринбург адвокат Стаса Костюшкина Роман Лалаян.