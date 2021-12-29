Экспертиза доказала, что песня певицы является плагиатом композиции Стаса Костюшкина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Судебно-музыковедческая экспертиза доказала факт наличия плагиата в песне Лизы Монеточки (Гырдымова) «Мама, я не танцую». Ранее к поп-исполнительнице подал иск Стас Костюшкин, бывший солист группы «Чай вдвоем» заметил сходство аранжировки со своей песней «Женщина, я не танцую». Несмотря на то, что сторона истца была готова отказаться от всех претензий в случае признания незаконного использования, представители Гырдымовой не признали заимствование.

Суд назначил экспертизу, которая, ожидаемо, стала доказательством в пользу Костюшкина.

- Экспертиза показала, что песня госпожи Гырдымовой является плагиатом. Судебное заседание продолжится в Басманном суде Москвы, так как она поменяла прописку. Экспертиза пришла к выводу, что Монеточка скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от общего произведения, - рассказал «КП»-Екатеринбург адвокат Стаса Костюшкина Роман Лалаян.

За все время Лиза Монеточка ни разу не пришла в суд, а ее адвокат признавался, что не знает как выглядит певица. Ранее сторона Костюшкина заявляла о требовании компенсации в размере 900 тысяч рублей.