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Звезды29 декабря 2021 10:49

Лиза Монеточка осталась в шаге от провала в суде против Стаса Костюшкина

Точку в деле о незаконном использовании аранжировки поставит Басманный суд Москвы
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Экспертиза доказала, что песня певицы является плагиатом композиции Стаса Костюшкина.

Экспертиза доказала, что песня певицы является плагиатом композиции Стаса Костюшкина.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Судебно-музыковедческая экспертиза доказала факт наличия плагиата в песне Лизы Монеточки (Гырдымова) «Мама, я не танцую». Ранее к поп-исполнительнице подал иск Стас Костюшкин, бывший солист группы «Чай вдвоем» заметил сходство аранжировки со своей песней «Женщина, я не танцую». Несмотря на то, что сторона истца была готова отказаться от всех претензий в случае признания незаконного использования, представители Гырдымовой не признали заимствование.

Суд назначил экспертизу, которая, ожидаемо, стала доказательством в пользу Костюшкина.

- Экспертиза показала, что песня госпожи Гырдымовой является плагиатом. Судебное заседание продолжится в Басманном суде Москвы, так как она поменяла прописку. Экспертиза пришла к выводу, что Монеточка скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от общего произведения, - рассказал «КП»-Екатеринбург адвокат Стаса Костюшкина Роман Лалаян.

За все время Лиза Монеточка ни разу не пришла в суд, а ее адвокат признавался, что не знает как выглядит певица. Ранее сторона Костюшкина заявляла о требовании компенсации в размере 900 тысяч рублей.

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