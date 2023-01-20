Минюст признал певицу Монеточку* иностранным агентом

Певица из Екатеринбурга попала в список иноагентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елизавету Гырдымова, более известную под псевдонимом Монеточка*, внесли в реестр иностранных агентов. Информация об этом появилась на сайте Минюст РФ.

С начала военной спецоперации на Украине певица из Екатеринбурга покинула страну. После этого она начала гастролировать по зарубежным странам вместе с Иваном Алексеевым* (Noize MC), который также ранее признан иностранным агентом. Они проводили благотворительные концерты и передавали полученные деньги украинским беженцам.

Также девушка ни раз негативно отзывалась о действиях российской армии и россиян. Совсем недавно Монеточка* попала в скандал после своего концерта в Хельсинки. Она отправила недовольных ее концертом на выступления Кобзона и певца SHAMAN.

Ранее мы подробно писали о том, что певец Стас Костюшкин обвинил Монеточку* в плагиате, после чего последовали долгие судебные разбирательства.

* Признан Минюстом иностранным агентом.