Монеточка* едко ответила на внесение ее в список иногентов

Певица оказалась рада новому статусу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Монечточка* язвительно отреагировала на внесение ее в список иностранных агентов. Сначала она поделилась комментарием в своем telegram-канале, коротко написав: «Oh yes!!!». После чего поблагодарила подписчиков за такой статус.

Накануне стало известно, что скандальную певицу из Екатеринбурга внесли в реестр иностранных агентов.

Напомним, что после начала СВО на Украине, исполнительница вместе мужем продюсером Виктором Исаевым покинула Россию. Она начала давать благотворительные концерты и отправлять деньги украинским беженцам.

Также девушка ни раз попадала в скандалы с отечественными звездами. В середине декабря 2022 года Монеточка* посоветовала недовольным ее концертом зрителям посетить выступления покойного Иосифа Кобзона или исполнителя SHAMAN.

Ранее мы писали о скандале уральской певицы и Стаса Костюшкина. Экс-участник группы «Чай вдвоем» обвинил ее в плагиате. Так начались долгие судебные разбирательства, после которых Монеточка* оказалась должна выплатить кругленькую сумму – полмиллиона рублей.

*признана Минюстом иностранным агентом

*социальная сеть, признанная экстремистской в России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сбежавшая из России Монеточка продает скандальную квартиру в Москве за 30 млн. Певица решила продать жилье после того, как журналисты раскрыли ее адрес (подробнее)