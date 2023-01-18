Сейчас Монеточка не выступает с концертами в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Госдумы из Свердловской области Максим Иванов жестко прошелся по певице Монеточке (Елизавета Гырдымова) после ее антироссийских выступлений. Свое мнение о сбежавшей за границу молодой матери парламентарий опубликовал в своем T,elegram-канале.

- Все-таки удивительно, как стремительно «подешевел» этот человек в угоду политической конъюнктуре, как самозабвенно он слил свою репутацию и наплевал на Родину, - написал Иванов. - А ведь была перспективным музыкантом. Печальное зрелище.

В прошлом году Монеточка проиграла суд Стасу Костюшкину на 900 тысяч рублей. Уроженку Екатеринбурга уличили в плагиате аранжировки песни «Женщина, я не танцую». Кроме этого, певица выставила на продажу свою квартиру в Басманном районе Москвы. Недвижимость на 60 «квадратов» готовы отдать за 30 миллионов рублей (за год квартира подорожала на 10 миллионов. – Прим. ред).

- В общем, стала «монеточка» даже не копеечкой, а ломаным грошом. Жаль, - добавил Максим Иванов.

Напомним, что пять месяцев назад Монеточка стала мамой. В семье певицы и ее мужа Виктора Исаева родилась дочь.

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