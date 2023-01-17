Список купелей в Екатеринбурге и Свердловской области в 2023 году

В Екатеринбурге и его окрестностях оборудованы и освящены несколько десятков иорданей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В канун Крещения (19 января) окунуться в прорубь пробуют даже те, кто обычно ничем подобным не занимается. При этом врачи и сотрудники МЧС каждый раз напоминают: пусть вода в этот день и считается особенной, все же к экстремальным погружениям стоит подготовиться.

КАК И КОГДА НАБИРАТЬ СВЯТУЮ ВОДУ

Крещение начинают отмечать за день до события. 18 января накануне праздника у православных христиан строгий пост, а службы проходят утром, днем, вечером и ночью. Расписание служб каждый приход утверждает самостоятельно, поэтому стоит заранее ознакомиться с графиком в том храме, куда вы собираетесь отправиться на богослужение.

Воду можно брать из храма после утренней службы 18 января. Как правило, она заканчивается в 11-12 часов дня. Второе освящение воды происходит 19 января. Председатель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин подчеркивает, что разницы между водой, освященной 18 и 19 января, нет. Не стоит разграничивать их, как это бывает у людей, которые верят в суеверия.

- Есть те, кто любит стоять в очередях. Не надо этим заниматься, надо спокойненько прийти в течение дня в церковь и набрать себе небольшое количество воды, - предупреждает отец Даниил Рябинин. - Не нужно обливаться в самом храме, умываться, пытаться окунуться. Обязательно вам сделают замечание.

Часть православных христиан уверены, что в Крещение нужно унести со службы как можно больше воды. Однако и это не больше, чем миф.

- В течение года лично мне хватает одной бутылочки святой воды на один литр. 10,20, 150 литров брать не надо. Тем более варить после на святой воде суп, заваривать чай или кофе. Это неправильно, это неблагочестивое отношение к крещенской воде, - говорит священник.

Святую воду хранят весь год в том месте дома, где стоят иконы и молятся домочадцы. Воду нельзя проливать, а употреблять ее нужно помаленьку до следующего Крещения.

Толщина льда около проруби должна быть не меньше 50 сантиметров Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ПРАВИЛЬНО НЫРНУТЬ В КУПЕЛЬ С ЛЕДЯНОЙ ВОДОЙ

Вторая традиция, связанная с Крещением Господним, это окунание в воду в память о то, как Иисус Христос вошел в Иордан.

Заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов отметил, что в этом году будут открыты примерно 95 оборудованных купелей.

Толщина льда около проруби должна быть не меньше 50 сантиметров. А в проруби подо льдом должны быть специальные стенки, чтобы человек, окунаясь, оказывался не в «свободном плавании», а в своеобразном «стакане» - так ныряльщика не затянет под лед, ведь он окажется в ограниченном пространстве. Рядом обязаны дежурить спасатели в гидрокостюмах и бригада скорой помощи.

Сейчас сотрудники регионального ГУ МЧС в том числе проводят рейды и по несанкционированным купелям – ради своей же безопасности окунаться в них не стоит.

В Екатеринбурге и его окрестностях оборудованы и освящены несколько десятков иорданей. Действовать они будут без пожертвований, то есть каждый желающий сможет окунуться в иордань бесплатно.

КАК ПРАВИЛЬНО СОВЕРШАТЬ ОБРЯД

До самой проруби надо идти в обуви, ведь ноги начинают замерзать первыми. Раздеваться перед купанием лучше постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут - обувь, и только потом - все остальное. Можно до купания растереть тело жирным кремом или выпить столовую ложку рыбьего жира. По правилам достаточно три раза нырнуть в купель с головой. При каждом погружении нужно осенить себя крестом и молиться в этот момент о себе и близких.

МЧС напоминает Спасатели рекомендуют окунаться только в специально оборудованных прорубях под присмотром городских служб и врачей. При этом:

- принимать алкоголь перед купанием нельзя, это увеличивает и без того высокую нагрузку на сердце;

- не стоит окунаться голодным. Если вы не соблюдаете пост, то перекусите не менее чем за час до купания в купели;

- не рекомендуется находиться в проруби более 1 минуты, чтобы не случилось общее переохлаждение организма;

- после купания нужно сначала растереть себя махровым полотенцем. Потом надеть сухую одежду и выпить горячего чая.

Вторая традиция, связанная с Крещением Господним, это окунание в воду в память о том, как Иисус Христос вошел в Иордан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Где в Екатеринбурге установят купели

1. Храм во имя Святых Божьих строителей – бассейн

Адрес: улица Вильгельма де Геннина, 61

2. Поселок Елизавет – купель

Адрес: улица Базальтовая, 8

3. Водоем Калиновский разрезы – купель

Адрес: Фрезеровщиков, 200

4. Шарташ – 5 купелей

Адрес: улица Отдыха, 1а, 25 и 107.

5. Пожарная часть № 4 ОФПС МЧС России

Адрес: улица Проезжая, 110

6. Малоистокский пруд – купель

Адрес: улица Трактовая, 15

7. Акватория водоема «Талые воды» - купель

Адрес: Новокольцовский тракт, 10-й километр

8. Парк Святого семейства и храм Николая Чудотворца – водоем

Адрес: поселок Исток, пер. Молочный, 39/1

9. Пожарный водоем поселок Чусовское – купель

Адрес: поселок Чусовское, в квартале улиц Солнечная – Курортная

Список купелей на Крещение в 2023 году: адреса в Свердловской области, географические координаты

Артинский ГО: купель на реке Уфа

Адрес: с. Пристань, ул. Чапаева, д. 29

Ачитский ГО: 2 купели

Адрес: река Тюшь, пгт.Ачит Ачитский городской округ, 56.802292, 57.903427

Ачитский средний пруд, , пгт.Ачит Ачитский городской округ, 56.8277,58.2852

Байкаловский МР СО: Байкаловский пруд – купель

Адрес: с. Байкалово, Байкаловский пруд, С.Ш. 57.23.47, В.Д. 63.47.30

Березовский ГО: 4 купели

Адрес: п.Старопышминск, искусственный водоём (с.ш.56.56.19 в.д. 61.07.20), а также река Пышма (с.ш.56.55.55 в.д .60.54.04)

Адрес: река Сарапулка, поселок Сарапулка, с.ш. 56.52.11 в.д. 61.2.57

Адрес: естественный водоем, п. Ключевск, с.ш. 57.12196 в.д. 60.93436

Бисертский ГО: купель

Адрес: пруд, пгт. Бисерть, ул. Первомайская, 2а,

Волчанский ГО: купель

Адрес: оз. Шестое, г. Волчанск, С.Ш. 59.93 В.Д. 60.04

Гаринский ГО: купель

Адрес: река Сосьва, пгт. Гари, ул. Комсомольская, 52

ГО Богданович: 5 купелей

Адрес: река Большая Калиновка, с. Байны ул. Ленина, 125, С.Ш. 56.69.99 В.Д. 62.13.53

Адрес: река Малая Калиновка, с. Ильинское ул. Ленина, 59, С.Ш. 56.67.19 В.Д. 62.47.29

Адрес: Кунарский пруд, с. Кунарское, С.Ш. 56.78.65 В.Д. 61.86.34

Адрес: ключ «Паршинский», д. Паршина, С.Ш. 56.74.54 В.Д. 62.30.05

Адрес: река Кунара, г. Богданович ул. Энгельса пер. 9 Января, С.Ш. 56.78.79 В.Д. 62.02.09

ГО Верхние Серги: купель

Адрес: Верхнесергинское водохранилище, поселок городского типа Верхние Серги, С.Ш. 56.64.64 В.Д. 59.56.15

ГО Верхняя Пышма: бассейн

Адрес: г. Верхняя Пышма, Территория храма Успения Пресвятой Богородицы, ул. Успенский проспект, 2, 56.958336, 60.592120

ГО Верхний Тагил: купель

Адрес: Верхнетагильский пруд в районе городской церкви, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 1, 57.371768 59.934132

Верхнесалдинский ГО: купель

Адрес: Верхнесалдинское водохранилище, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, С.Ш. 58.03.71.81 В.Д. 60.54.91.02

ГО Верхотурье: 2 купели

Адрес: искусственный водоем, с. Усть-Салда

Адрес: река Актай, п. Привокзальный, С.Ш. 58.52.10 В.Д. 60.40.00

ГО «город Ирбит»: купель

Адрес: река Ница, город Ирбит

ГО Карпинск: купель

Адрес: Известняковый карьер, городской округ Карпинск

ГО Качканар: 2 купели

Адрес: Нижнекачканарское водохранилище, г. Качканар

Адрес: пруд п. Валериановск

ГО Краснотурьинск: купель

Адрес: река Турья, Краснотурьинское водохранилище, 59.764114, 60.174492

ГО Красноуфимск: купель

Адрес: река Уфа, между улицами Рогозинниковых и переулком Пролетарский, напротив дома по улице Красных партизан № 56, С.Ш.56.620632 В.Д. 57.777771

ГО «город Лесной»: 2 купели

Адрес: Нижнетуринское водохранилище, СШ 58.37. 25, ВД 59.47.24

ГО Нижняя Салда: купель

Адрес: Нижнесалдинское водохранилище

ГО Первоуральск: 5 купелей

Адрес: Акватория НижнеШайтанского водохранилища, Первоуральск, N 56.918250 E 59.939540

Адрес: Акватория Билимбаевского водохранилища, поселок Билимбай, N 56.9663 E 59.8234

Адрес: Акватория Новоуткинского водохранилища, с. Новоуткинск, N 56.9899 E 59.55586

Адрес: Акватория карьера на 334 км трассы Пермь-Екатеринбург, N 56.8436 E 60.1965

Адрес: Акватория рекреационной зоны Билимбаевского водохранилища базы отдыха «Сосновый бор», N 56.97768 E 59.8324

ГО Ревда: 3 купели

Адрес: Ревдинский городской пруд, г. Ревда, С.Ш. 56°79´75,43” В.Д. 59°93´04,29”

Адрес: Мариинский пруд, с. Мариинск, С.Ш. 56°61´13,58” В.Д. 59°87´49,29”

Адрес: Кунгурский пруд, с. Кунгурка, С.Ш. 56°64´58,84” В.Д. 60°24´25,26”

Горноуральский ГО: купель

Адрес: р. Лайка, с. Лая, 58.06694 с.ш. 59.91541 в.д.

ГО Сухой Лог: купель

Адрес: река Пышма, г. Сухой Лог, с. Курьи, ул. Куйбышева, С.Ш. 56.55.00 В.Д. 62.07.55

Ирбитское МО: купель

Адрес: оз. Харловское, село Харловское

Камышловский ГО: купель

Адрес: оз. Серебряное, С.Ш.56.833196, В.Д. 62.697017

Кировградский ГО: купель

Адрес: городской пруд Кировграда

Кушвинский ГО: купель

Адрес: ВерхнеБаранчинское водохранилище, п. Верхняя Баранча, Кушвинский городской округ, С.Ш. 58.22.8670 В.Д. 59.55.9935

Михайловское МО: купель

Адрес: Михайловское водохранилище, г. Михайловск, ул. Кирова

МО Алапаевское: 4 купели

Адрес: р. Синячиха, Алапаевский район, п.г.т.. Верхняя Синячиха, С.Ш. 57.58.37 В.Д. 61.39.26

Адрес: р. Нейва, Алапаевский район, с. Кировское, С.Ш. 57.59.39 В.Д. 62.03.30

Адрес: р. Ница, Алапаевский район, с. Голубковское, С.Ш. 57.94.02 В.Д. 62.49.81

Адрес: Пруд около часовни в деревни Федосово, С.Ш. 57.51.22 В.Д. 62.15.3

МО Калиновское СП: купель

Адрес: р. Пышма, с. Калиновское, Камышловский р-он, С.Ш. 56.823266 В.Д. 62.483342

МО город Алапаевск: купель

Адрес: городской пруд Алапаевска, С.Ш. 57.50.43 В.д. 61.41.52

МО Красноуфимский округ: 2 купели

Адрес: р. Еманзельга, с. Сарсы Вторые

Адрес: пруд Александровский, с. Александровское

Нижнетуринский ГО: 2 купели

Адрес: Нижнетуринское водохранилище, г. Нижняя Тура, С.Ш. 58.62.29 В.Д. 59.82.76

Адрес: источник «Андреевский», посёлок Ис, Нижнетуринского городского округа, С.Ш. 58.78.73 В.Д. 59.71.26

Нижний Тагил: купель

Адрес: Нижнетагильский пруд, С.Ш. 57.54.17 В.Д. 59.59.01

Невьянский ГО: 2 купели

Адрес: Невьянское водохранилище, Невьянск, 57°29′03.4″N 60°13′27.6″E

Адрес: оз. Таватуй, Невьянский район, п. Калиново, 57°08′00″N 60°09′15.1″E

Нижнесергинское ГП: купель

Адрес: река Серга, г. Нижние Серги, С.Ш. 56.38.47 В.Д. 59.17.36

Новолялинский ГО: купель

Адрес: р.Ляля, г. Новая Ляля, С.Ш. 59.0489 В.Д. 60.5754

Новоуральский ГО: купель

Адрес: Верх-Нейвинское водохранилище Новоуральска, С.Ш. 57.14.45,0 В.Д. 60.07.21,1

Полевской ГО: купель

Адрес: п. Станционный Полевской, ул. Левонабережная, 18а

Пышминский ГО: купель

Адрес: Святой источник, д. Савина, С.Ш. 56.54.42 В.Д. 63.12.29

Североуральский ГО: купель

Адрес: Колонгинское водохранилище Североуральска, С.Ш. 60.14 В.Д. 59.92

Серовский ГО: купель

Адрес: Киселевское водохранилище, Серовский городской округ, 59.605809, 60.366875

Слободо-Туринский МР: купель

Адрес: р. Тура, с. Туринская Слобода, С.Ш. 57.615106 В.Д. 64.404049

Староуткинский ГО: купель

Адрес: Староуткинский пруд, п. Староуткинск, С.Ш.57.12.35 В.Д.59.20.18

Сысертский ГО: 9 купелей

Адрес: Сысертское водохранилище (в районе лодочной станции), город Сысерть, С.Ш. 56.29.22 В.Д. 60.47.69

Адрес: Верхнесысертское водохранилище в районе загородного отеля «Гринваль д», п. В. Сысерть, С.Ш. 56.26.08 В.Д. 60.44.16

Адрес: Верхнесысертский пруд в районе ООО «УК Финский залив», п. В. Сысерть, С.Ш 56.26.08 В.Д. 60.43.56

Адрес: СНТ "Сосновый бор" западнее с. Кашино, 1 км, С.Ш.56.26.22 В.Д.60.52.35

Адрес: водохранилище в районе базы ЦРИК ООО «Газпром трансгаз», с. Черданцево, С.Ш. 56.35.56 В.Д. 60.56.39

Адрес: водохранилище в районе плотины, с. Черданцево, С.Ш.56.35.56 В.Д.60.56.39

Адрес: ТАО «Берег» водохранилище п. В. Сысерть, С.Ш. 56.26.10 В.Д. 60.44.22

Адрес: Пруд «Источек», п. Б. Исток, С.Ш.56.43.08 В.Д.60.48.09

Адрес: Озеро Багоряк, д. Космаково, С.Ш.56.21.22 В.Д.60.50.30

Таборинский МР: купель

Адрес: река Тавда, с. Таборы, С.Ш. 58.31.275 В.Д. 064.33.964

Тавдинский ГО: купель

Адрес: река Тавда, г. Тавда, с.ш. 58.03.23 в.д. 65.16.05

Талицкий ГО: 2 купели

Адрес: пруд Ургинский, Талица Талицкий район, С.Ш.57.00.39.13 В.Д. 63.68.87.79

Адрес: пруд Доковский, Талицкий р-он, пос. Троицкий, С.Ш. 57.054187 В.Д. 63.762141

Туринский ГО: купель

Адрес: река Тура, Туринск, С.Ш. 58.02.00 В.Д. 63.42.00

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