Советы, как правильно нырять в купель на Крещение, помогут хорошо и безопасно провести время

После ныряния лучше попросить помощи с тем, чтобы аккуратно выбраться из воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области и Государственной инспекции по маломерным судам напомнили уральцам о соблюдении правил безопасности при окунании в купели.

Как выбрать купель на Крещение на Урале

Самое главное правило в том, чтобы окунаться только в специально оборудованные купели. Во-первых, они создаются по всем правилам безопасности и проверяются специализированными службами. Во-вторых, рядом с ними дежурят профессионалы, которые всегда придут на помощь, если случится опасная и сложная ситуация. Спасатели и медики сделают все, чтобы ваш поход в купель закончился хорошо.

Все проверенные купели попадают в общий список купелей, которые городские службы публикуют в Интернете и СМИ заранее. По этому списку вы можете выбрать вариант, который понравится вам больше всего.

Когда вы выбрали купель из утвержденного списка, то стоит обратить внимание на свое здоровье. Так, важно знать, что при любых заболеваниях головного мозга и сосудов погружаться в ледяную воду нельзя. Дело в том, что при погружении в холодную воду сосуды рефлекторно резко сужаются, что может привести к инсульту или потере сознания.

Как подготовиться к нырянию в купель или прорубь на Крещение

Лучше всего заранее хоть немного, но подготовить свой организм к низким температурам. То есть лучше всего понимать, что вы хотели бы попробовать свои силы при нырянии в воду за несколько недель до Крещения. Если вы будете заниматься закалкой каждый день и постепенно будете снижать температуру воды для растираний или обливаний, то и погружение в ледяную воду для организма уже не будет так травматично, как могло бы быть с бухты-барахты.

Что с собой взять для ныряния в прорубь

Нужно взять купальники, плавки, рубахи или футболки – то в чем, вы планируете окунуться. Теплое сухое сменное белье, полотенце помогут вам чувствовать себя комфортно при возвращении домой после погружения в купель. Возьмите с собой удобную, непромокаемую и нескользкую запасную обувь, чтобы не поскользнуться на льду у купели.

Как нырнуть в купель или прорубь правильно

Спасатели подчеркивают, что категорически запрещено погружение в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения.

Ждать своей очереди в купель тоже нужно правильно. Спасатели советуют избегать большого скопления людей на ледовой поверхности. До погружения желательно находиться на берегу, чтобы избежать провала под лед.

«Не торопитесь, идите к купели спокойным шагом, так как риск поскользнуться и получить повреждения велик. Ожидая своей очереди, не стойте на месте, а лучше сделайте небольшую разминку — прыжки, приседания, короткую пробежку. Это поможет не замерзнуть и подготовит организм к погружению», - советуют специалисты.

Спустившись в воду, достигните нужной глубины и выходите. Специалисты предупреждают, что неподготовленные люди могут не справиться с учащенным дыханием, возникающим как защитная реакция на воздействие холодной воды. Не стоит и погружаться в купель с головой, если вы новичок и ныряете в ледяную воду впервые.

Находиться в ледяной воде больше одной минуты нет смысла, так как более длительное пребывание приведет к переохлаждению, возможным простудам и пневмониям.

Выходить из воды нужно аккуратно. Лучше, если вам будут помогать, чтобы вы не сорвались с обледенелых ступеней купели и снова не попали в воду.

«После купания не стойте на морозе. Разотрите себя сухим полотенцем и наденьте теплую одежду. Все это стоит сделать в обогреваемых кабинках для переодевания, которые, как правило, обустраивают у водоема», - говорится в релизе администрации Екатеринбурга.

После переодевания в теплую и сухую одежду можно согреть себя горячим чаем или травяным настоем. Так риск переохлаждения и ОРВИ будет максимально снижен.