Температура воздуха 19 января будет комфортной для того, чтобы окунуться в купель на свежем воздухе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода на Крещение в Екатеринбурге 19 января 2023 года порадует уральцев комфортным теплом. Те, кто соберутся отметить этот праздник, окунувшись в купель, могут не бояться аномальных морозов, пришедших в Екатеринбург сразу после новогодних выходных.

Погода на Крещение в Екатеринбурге 19 января 2023 года

Согласно предварительному прогнозу, погода на Крещение в Екатеринбурге 19 января 2023 года будет мягкой и стабильной. В ночь на 19 января температура воздуха опуститься всего лишь до -8 градусов по Цельсию. Днем в Екатеринбурге потеплеет до -6 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до -7, и температура останется такой же на протяжении всей последующей ночи.

Ночи с 18 на 19 января и с 19 января на 20 января будут ясными и малооблачными. Утром и днем 19 января будет пасмурно. Скорость ветра достигнет 3 метров в секунду, направление – западное. Таким образом погода будет благоволить тем, что осмелиться окунуться в купель на праздник Крещения Господня.