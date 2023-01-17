В эти дни окунуться в прорубь пробуют даже те, кто не занимался моржеванием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Близится один из главных православных праздников – Крещение. Его отмечают с 18 по 19 января. В эти дни окунуться в прорубь пробуют даже те, кто не занимался моржеванием. Поэтому перед совершением ритуала неплохо бы подготовиться. «КП-Екатеринбург» поговорила с врачами, чтобы они дали несколько полезных советов.

- Конечно, к погружению в крещенскую купель нужно готовиться заранее. Наши люди часто надеются на то, что их «пронесёт», но может случиться так, что ведь и «не пронесёт», - говорит Светлана Шахова, врач лечебной физкультуры и спортивной медицины Медицинского центра «СИТИДОК», которая сама не одиножды ныряла зимой в прорубь.

К погружению в крещенскую купель нужно готовиться заранее Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам врачей, для успешного купания на Крещение нужны следующие составляющие:

- небольшая подготовка (врачи советуют всем, кто хочет попасть в ряды зимних «ныряльщиков» хотя бы попытаться один раз облиться дома из душа холодной водой)

- отсутствие хронических заболеваний. Здесь всё серьёзно. Первые проявления ишемической болезни сердца или атеросклеротические бляшки в сосудах + попадание холодной воды могут стать причиной стенокардии и даже инфаркта, склонность к повышению давления при резком погружении в ледяную воду может стать причиной гипертонического криза и даже инсульта.

А склонность к судорогам – представьте, если в воде у вас сведёт ногу и вы не сможете выбраться самостоятельно.

Хронические воспалительные заболевания органов малого таза – никому ведь не хочется после одного купания стать пациентом уролога или гинеколога.

- отсутствие даже малейших признаков ОРЗ. Здесь, по словам медиков, точно может не пронести – рассчитывать на эффект в виде стимуляции иммунитета от купели не стоит, а вот температуру под 40 к вечеру следующего дня и даже пневмонию получить можно легко.

- правильный реквизит: нескользкая обувь, в которой можно дойти до купели (врачи дают совет – короткие шерстяные носки не скользят по снегу и меньше скользят по льду, чем спортивные сланцы), объёмное сухое полотенце, тёплая одежда (внимание – шапка обязательна, особенно если вы окунаетесь с головой) и термос с горячим чаем.

- нужны «болельщики» – это те, кто будет наблюдать за вами во время купания в проруби. Опасностей масса – можно поскользнуться на ступенях при входе или выходе, в купели от ледяной воды у человека может произойти остановка дыхания или судороги, может появиться резкая загрудинная боль. Наконец, купальщика может унести течением, особенно если прорубь не оборудована должным образом (такой случай произошёл в прошлом году, когда женщина окуналась в «неофициальной» купели в открытом водоёме).

Если вы идёте к крещенской купели «за компанию» и вам «лишь бы искупаться», то не стоит погружаться в купель Фото: Алексей БУЛАТОВ

И есть ещё один, самый главный фактор. О нём нам напомнил заведующий отделением плановой и экстренной консультативной помощи, врач анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Пётр Еговцев:

«Если вы не верите в это священное действо, если у вас нет осознания, зачем вы это делаете, если вы идёте к крещенской купели «за компанию» и вам «лишь бы искупаться», то не стоит погружаться в купель. Нужно просто вспомнить, что в этот день освящённой считается любая вода, а не только ледяная вода в проруби».

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