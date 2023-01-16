На счету хулигана две судимости, а еще от двух судов он скрывается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный автохам Игорь Новоселов стал фигурантом уголовного дела о похищении подростка в попытке бороться с распространением наркотиков. По крайней мере, такую версию хулиган высказал во время следствия. Как стало известно «КП-Екатеринбург», оба эпизода по 126 УК «Похищение человека» связаны с нападениями на юного жителя ЖБИ.

По словам источника, знакомого с ходом расследования, в конце июля 2021 года Новоселов узнал о том, как его двое знакомых распространяют наркотики на территории Кировского района. Вечером 25 числа он решил отравиться на улицу Новгородцева. Куда через своего знакомого попросил подойти 17-летнего Михаила. Парень знал о криминальном прошлом Новоселова и о том, как он прославился по ролику «Ты кому сигналишь, дядя?!».

- Новоселов с недавних пор выступает за здоровый образ жизни. И был в ярости, когда узнал о малолетнем дилере в родном районе. Он попросил своего друга отвезти его на ЖБИ. Тот согласился, а на допросе заявил, что не знал о его планах, - рассказывает источник «КП-Екатеринбург».

Автохам и его друг приехали к дому № 9 около двух ночи. Максим вышел на улицу и сразу получил три пощечины. А потом залез в багажник ВАЗа. Так его «катали» по району около трех часов. Но потом отпустили. Однако уже через несколько часов история повторилась.

- В полдень 26 июля Новоселов вновь решил припугнуть подростка, - добавил инсайдер. - На этот раз он попросил другого своего товарища выступить в роли водителя на своей Toyota. Он снова попытался выбить признание из несовершеннолетнего. Но тот лишь признался, что выбросил последнюю партию наркотиков в мусорный бак.

В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать расследование уголовного дела. Материалы поступили в суд в ноябре 2022 года. Однако Новоселов не явился на заседание и его объявили в розыск. За похищение несовершеннолетнего ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Также он игнорирует судебный процесс в Березовском, где его во второй раз поймали пьяным за рулем. На момент публикации дозвониться до Игоря Новоселова не удалось, он не ответил на звонок корреспондента.

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