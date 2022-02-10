Уральского автохама Новоселова подозревают в похищении подростка: он затолкал в багажник закладчика

Поколесив несколько минут по улицам, он решил отпустить заложника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральского автохама Игоря Новоселова заподозрили в похищении несовершеннолетнего парня. Известно, что инцидент произошел еще летом прошлого года, однако известно о нем стало только сейчас. Как оказалось, молодой человек ехал на машине по Кировскому району, когда заметил подозрительного юношу.

- Новоселов решил, что тот занимается закладками наркотиков, поэтому, недолго думая, он затолкал 17-летнего подростка в багажник. Поколесив несколько минут по улицам, он решил отпустить заложника, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

В следственном комитете пока воздерживаются от комментариев Фото: Андрей АБРАМОВ

Подростка опросили в полиции, где он рассказал, что именно Новоселов заставил его лечь в багажник, после чего было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Сам автохам пока не давал показания. Пока остается неизвестным, был ли он в салоне один или с кем-то.

Примечательно, что 17-летний юноша действительно делал закладки запрещенных веществ, поэтому было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических веществ». Адвокат Новоселва и СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

Напомним, Новоселов прославился фразой «Ты кому сигналишь, дядя» еще в феврале 2013 года. Тогда молодой человек подрезал водителя на своей девятке и вместе с двумя своими знакомыми начал выяснять отношения с автолюбителем. В этот момент дебошир активно размахивал ножом и пистолетом с воплями: «Ты кому сигналишь?! Че, ты мне палец показываешь?! Я проткну тебя щас!» вдоволь прокричавшись, Новоселов проткнул обидчику колеса и покинул место происшествия.