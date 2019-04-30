Автохам «Ты кому сигналишь, дядя?» вышел из уральской колонии

Автохам Игорь Новоселов, прославившейся фразой «Ты кому сигналишь, дядя?» вышел из колонии общего режима в Ивделе. Житель Екатеринбурга стал зачинщиком дорожного конфликта в Пионерском поселке, когда угрожал обидчику пистолетом, а после проколол ножом ему шины.

Затем Новоселов стал героем криминальной хроники благодаря ограблению продуктового магазина с игрушечным автоматом, а затем вломился в квартиру к должнику, но перепутал дверь.

В общей сумме парню назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы, но из-за нового закона, согласно котором один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии, он вышел раньше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/492053" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге взбешенный лихач чуть не отрезал палец водителю за то, что помешал ему проехать.

- Сегодня в 10 утра Игоря выпустили из колонии, - отметил адвокат Сергей Шамсутдинов.

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