2019-04-30T14:12:25+03:00
Происшествия

Автохам «Ты кому сигналишь, дядя?» вышел из уральской колонии

Игорь Новоселов прославился в 2013 году благодаря записи с видеорегистратора [видео]
Олег Галимов
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Он провел в колонии более 2 летОн провел в колонии более 2 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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Автохам Игорь Новоселов, прославившейся фразой «Ты кому сигналишь, дядя?» вышел из колонии общего режима в Ивделе. Житель Екатеринбурга стал зачинщиком дорожного конфликта в Пионерском поселке, когда угрожал обидчику пистолетом, а после проколол ножом ему шины.

Затем Новоселов стал героем криминальной хроники благодаря ограблению продуктового магазина с игрушечным автоматом, а затем вломился в квартиру к должнику, но перепутал дверь.

В общей сумме парню назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы, но из-за нового закона, согласно котором один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии, он вышел раньше.

В Екатеринбурге взбешенный лихач чуть не отрезал палец водителю за то, что помешал ему проехать.

- Сегодня в 10 утра Игоря выпустили из колонии, - отметил адвокат Сергей Шамсутдинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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