На этот раз ему грозит до 2 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Знаменитый екатеринбургский автохам «Ты кому сигналишь, дядя?!» Игорь Новоселов вновь может угодить за решетку. На этот раз хулигана обвиняют по статье 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Согласно картотеке, уголовное дело поступило в Березовский городской суд 29 сентября, а 27 октября должно было состояться первое заседание. Но ни на него, ни на второе слушанье Новоселов не пришел. Следующее заседание назначено на 9 декабря.

В разговоре с «КП-Екатеринбург» автохам подтвердил информацию об уголовном деле. Сам он утверждает, что его вызывают в суд из-за романа с женой полицейского.

- Это было давно, прошлой зимой, - объяснил «КП-Екатеринбург» Новоселов. – Я катался с женой местного гаишника. Он устроил облаву, меня загнали в тупик. Оформили как пьяного, так как я отказался освидетельствование проходить. Мне звонили из суда, но меня никто не ознакомил с обвинительным заключением. Почему я должен ходить?!

В феврале Новоселов отсидел 10 суток за пьяную езду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском главке полиции объяснили, что в начале года Новоселова остановили инспекторы ГИБДД. Автохам отказался проходить освидетельствование на алкоголь, что в его случае расценивалось как рецидив.

- Очередные «приключения» с выше названным гражданином произошли 6 мая текущего года в 22:00 в поселке Шиловка Березовского городского округа. Именно здесь скандальный водитель автомобиля «Хонда Прелюд» был остановлен нарядом ГИБДД из-за подозрительного поведения ему предложили сделать соответствующий тест на наличие или отсутствие алкоголя, или иных неразрешенных веществ в крови. На это предложение полицейских он категорически отказался. Хотя при этом отмечу для объективности не пытался скрыться и не сопротивлялся. Ранее он уже привлекался к ответственности по статье 12.6 КоАП за управление машиной в неположенном состоянии, признав свою вину, за что был арестован на 10 суток. Это произошло в феврале текущего года, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, по действующему законодательству, в случае если водитель повторно уличен в нетрезвом вождении, тогда сотрудники ОВД возбуждают уголовное дело по статье 264 УК РФ, что и сделали представители службы дознания полиции Березовского. В настоящее время дело направлено в суд, часть первая этой статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы. Кроме того, с делом он в установленном порядке ознакомлен. Также ему вручен обвинительный акт, о чем имеются соответствующие расписки. По крайне мере именно в этом меня заверил руководитель службы дознания территориального ОВД.

Напомним, что ранее Новоселов заявлял о получении повестки из военкомата в рамках частичной мобилизации.