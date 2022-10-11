Сейчас у хулигана условный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный на Урале автохам Игорь Новоселов, знакомый многим по фразе «Ты кому сигналишь, дядя?!», получил повестку из военкомата Березовского. Хулиган утверждает, что его хотят забрать на фронт вслед за друзьями-уголовниками. И это несмотря на его непогашенную судимость. В последний раз он был фигурантом дела по статье об угрозе убийством. Тогда суд назначил ему полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Позже наказание смягчили до 1 года и 3 месяцев заключения условно.

- 29 сентября я должен был прийти в военкомат, но заболел, - объяснил «КП-Екатеринбург» Новоселов. – Ко мне домой приходили, просили подписать контракт. А я как пойду с судимостью?! Пошел во ФСИН, а там сказали, что пересчитают срок после возвращения. То есть я должен сначала отдать долг Родине, а потом еще срок мотать?! У нас из Березовского очень многих забрали, и у всех уголовное прошлое.

В военкомате утверждают, что вручили Новоселову повестку лишь для постановки на воинский учет. Фото: Игорь Новоселов

Однако у военкома Сергея Денисенко совершенно другая версия случившегося. По его словам, в сентябре Новоселов пришел в военный комиссариат в состоянии сильного опьянения и требовал забрать его на фронт добровольцем.

- Он – обыкновенный уклонист. После освобождения из колонии Новоселов должен был встать на учет, но не сделал этого. В списках на мобилизацию он не значится. Сотрудницы напомнили мне, как он приходил пьяный к нам. Мы ему вручили повестку, чтобы он принес документы и фотографии. Он должен был встать на воинский учет. И лишь тогда бы мы принимали по нему решение. Тех, кто не служил, мы не призываем. Только тех, кто приходит в качестве добровольцев, - заявил в разговоре с «КП-Екатеринбург» Сергей Денисенко.

Ранее врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков рассказывал, что под частичную мобилизацию не попадают граждане с непогашенной судимостью.

По словам омбудсмена Татьяны Мерзляковой, отправки мобилизованных возобновятся 13 октября.

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