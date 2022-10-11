Свердловский омбудсмен назвала дату возобновления отправки мобилизованных

По словам омбудсмена, до 12 октября призванных по мобилизации отправлять не будут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова назвала дату возобновления отправки мобилизованных.

- Первый этап мы заканчиваем, до 12 октября призванных по мобилизации отправлять не будут, - рассказала она E1.RU.

Ранее «КП-Екатеринбург» в военном комиссариате Октябрьского и Ленинского районов рассказали, что отправку мобилизованных перенесли с 10 числа на 13 октября.

В пресс-службе ЦВО также ранее сообщили, что отправка мобилизованных происходит согласно плану.

Напомним, в конце сентября стало известно о том, что отправки мобилизованных в регионе перенесли. В районных военкоматах Екатеринбурга сообщали, что отправка задерживается на сутки. Тогда резервистов отправили домой, предупредив, что вызовут по звонку.