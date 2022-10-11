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Общество11 октября 2022 4:47

Свердловский омбудсмен назвала дату возобновления отправки мобилизованных

Планируется, что она возобновится 13 октября
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
По словам омбудсмена, до 12 октября призванных по мобилизации отправлять не будут

По словам омбудсмена, до 12 октября призванных по мобилизации отправлять не будут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова назвала дату возобновления отправки мобилизованных.

- Первый этап мы заканчиваем, до 12 октября призванных по мобилизации отправлять не будут, - рассказала она E1.RU.

Ранее «КП-Екатеринбург» в военном комиссариате Октябрьского и Ленинского районов рассказали, что отправку мобилизованных перенесли с 10 числа на 13 октября.

В пресс-службе ЦВО также ранее сообщили, что отправка мобилизованных происходит согласно плану.

Напомним, в конце сентября стало известно о том, что отправки мобилизованных в регионе перенесли. В районных военкоматах Екатеринбурга сообщали, что отправка задерживается на сутки. Тогда резервистов отправили домой, предупредив, что вызовут по звонку.