Сейчас он работает похоронщиком в Березовском Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге объявили в розыск знаменитого автохама Игоря Новоселова, известного по фразе «Ты кому сигналишь, дядя?!». Согласно картотеке Кировского суда, в отношении хулигана возбуждено уголовное дело по двум эпизодам 126 УК «Похищение человека». По данным «КП-Екатеринбург», в 2020 году Новоселов затолкал в багажник своего автомобиля 17-летнего подростка. В то время автохам еще жил в Пионерском поселке. Возвращаясь домой он заметил подозрительного парня, которого принял за закладчика.

- Телесных повреждений подросток не получил, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией. – Он немного «покатал» его по району и отпустил. Все шло к тому, что следствие откажется возбуждать уголовное дело. Но вероятно Новоселов вновь что-то учудил.

Уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу в начале ноября 2022 года. Однако на заседание Новоселов так и не пришел, а уже 23 декабря его объявили в розыск. Примечательно, что для скандалиста это не единственные проблемы с законом. В Березовском он уже два месяца уклоняется от суда. В прошлом мае его во второй раз поймали пьяным за рулем.

- Очередные «приключения» с выше названным гражданином произошли 6 мая в 22:00 в поселке Шиловка Березовского городского округа. Именно здесь скандальный водитель автомобиля «Хонда Прелюд» был остановлен нарядом ГИБДД из-за подозрительного поведения ему предложили сделать соответствующий тест на наличие или отсутствие алкоголя, или иных неразрешенных веществ в крови. На это предложение полицейских он категорически отказался. Хотя при этом отмечу для объективности не пытался скрыться и не сопротивлялся. Ранее он уже привлекался к ответственности по статье 12.26 КоАП за управление машиной в неположенном состоянии, признав свою вину, за что был арестован на 10 суток. Это произошло в феврале текущего года, - рассказывал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать расследование похищения несовершеннолетнего. На момент публикации дозвониться до Игоря Новоселова не удалось.

Напомним, что на счету хулигана уже две судимости. Первая за хулиганство, угрозу убийством, незаконное проникновение. За что он отсидел два с половиной года. А в ноябре 2021 года получил 1 год и 3 месяца условно за угрозу убийством во время дорожных разборок под Березовским.