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Общество24 августа 2022 11:02

Кто такой Евгений Ройзман, как живет сейчас, за что задержан 24 августа

Евгений Ройзман – биография, последние новости
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Евгения Ройзмана не раз задерживали за нарушение закона

Евгения Ройзмана не раз задерживали за нарушение закона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чем известен Евгений Ройзман

Евгений Ройзман – не только известный политик, но и историк, общественный деятель, собиратель икон, а также поэт и писатель. Рассказываем, чем известен Евгений Ройзман и чем он занимается сейчас.

Родился Евгений Ройзман 14 сентября 1962 года в Свердловске.

8 сентября 2013 года Евгений Ройзман выиграл выборы мэра Екатеринбурга и дал пресс-конференцию

8 сентября 2013 года Евгений Ройзман выиграл выборы мэра Екатеринбурга и дал пресс-конференцию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Ройзман во главе фонда «Город без наркотиков»

О себе он заявил в 1999 году, когда вместе с соратником Андреем Кабановым возглавил противостояние в отношении наркоторговцев, когда в Цыганский поселок в Юго-Западном районе Екатеринбурга пришли около 500 человек и потребовали прекратить торговлю наркотиками. Евгений Ройзман формально занял пост президента фонда «Город без наркотиков», созданный в 1998 году Андреем Кабановым и Юрием Крюченковым, а на деле является председателем попечительского совета фонда.

Под началом Ройзмана была налажена реабилитация наркозависимых жителей Екатеринбурга и Свердловской области в специальных частных центрах, закрепленных за «Городом без наркотиков» - на Изоплите и недалеко от Белоярского водохранилища.

Из-за неоднозначных методов реабилитации наркоманов, которых приковывали наручниками в батареям, почти не кормили на карантине, наказывали за малейшие провинности, весной 2003 года силовики устроили облаву, после которой Евгения Ройзмана и Андеря Кабанова задержали. Именно тогда общественный деятель принял решение идти во власть, что иметь защиту от вопросов силовиков.

На посту градоначальник политик раз в год убирал городские парки

На посту градоначальник политик раз в год убирал городские парки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Ройзман и политика

В декабре 2003 года Ройзман избирается депутатом Государственной думы РФ по одномандатному избирательному округу, представляя в нижней палате Федерального собрания родной ему Орджоникидзевский район Екатеринбурга.

Через четыре года Ройзман собрался идти на выборы в Госдуму от партии «Справедливая Россия», но в итоге его из списков убрали. На несколько лет Евгений Ройзман ушел из политики.

За участие в митинге Евгений Ройзман как-то отсидел ночь в спецприемнике

За участие в митинге Евгений Ройзман как-то отсидел ночь в спецприемнике

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2011 году политика пригласил в свою партию «Правое дело» один из ведущих предпринимателей России Михаил Прохоров. Ройзман собрался войти в федеральный список партии, чтобы избираться в Госдуму. Однако в итоге по независящим от него причинам в выборах политик участия не принял.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

В 2013 году Ройзман выдвигается на пост мэра Екатеринбурга, на выборах его главным соперником стал Яков Силин – бывший представитель команды мэрии, который в те годы работал с губернатором Евгением Куйвашевым.

Официальное выдвижение на выборы мэра Екатеринбурга произошло 28 июля 2013 года. 8 сентября Евгений Ройзман выиграл выборы, и руководил городом вместе с сити-менеджером Александром Якобом до 2018 года.

А также объезжал вместе с Александром Якобом городские районы

А также объезжал вместе с Александром Якобом городские районы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Ройзман в эти годы принимал участие в заседаниях Гордумы, каждую неделю вел прием граждан, которые обращались к нему по самым разным вопросам.

22 мая 2018 года Евгений Ройзман досрочно покинул пост градоначальника, не согласившись с законом об отмене прямых выборов мэра. После этого он занялся общественной деятельностью.

По субботам Евгений Ройзман часто устраивает пробежки вместе с горожанами. Он долгие годы продолжает заниматься спортом. В свободное время он пишет стихи, собирает картины уральских представителей наивного искусства, а также организовал Музей Невьянской иконы, где представлены десятки образцов местной иконописной школы.

В начале 2021 года политик принимал участие в оппозиционных несогласованных митингах, за которые его оштрафовали. А в 2022 году неоднократно негативно высказывался в отношении Вооруженных сил РФ, за что получил по решению суда три штрафа по 50 тысяч рублей каждый.

24 августа 2022 года силовики задержали Евгения Ройзмана за дискредитацию ВС РФ

24 августа 2022 года силовики задержали Евгения Ройзмана за дискредитацию ВС РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задержание Евгения Ройзмана

24 августа 2022 года в квартире Евгения Ройзмана специалисты Центра противодействия экстремизму РФ провели обыски, после чего обыски прошли в Музее Невьянской иконы и подземном гараже политика.

В этот же день в отношении Евгения Ройзмана возбудили уголовное дело по статье 280.3 УК РФ «Дискредитация Вооруженных сил РФ».

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