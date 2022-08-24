Евгения Ройзмана не раз задерживали за нарушение закона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чем известен Евгений Ройзман

Евгений Ройзман – не только известный политик, но и историк, общественный деятель, собиратель икон, а также поэт и писатель. Рассказываем, чем известен Евгений Ройзман и чем он занимается сейчас.

Родился Евгений Ройзман 14 сентября 1962 года в Свердловске.

8 сентября 2013 года Евгений Ройзман выиграл выборы мэра Екатеринбурга и дал пресс-конференцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Ройзман во главе фонда «Город без наркотиков»

О себе он заявил в 1999 году, когда вместе с соратником Андреем Кабановым возглавил противостояние в отношении наркоторговцев, когда в Цыганский поселок в Юго-Западном районе Екатеринбурга пришли около 500 человек и потребовали прекратить торговлю наркотиками. Евгений Ройзман формально занял пост президента фонда «Город без наркотиков», созданный в 1998 году Андреем Кабановым и Юрием Крюченковым, а на деле является председателем попечительского совета фонда.

Под началом Ройзмана была налажена реабилитация наркозависимых жителей Екатеринбурга и Свердловской области в специальных частных центрах, закрепленных за «Городом без наркотиков» - на Изоплите и недалеко от Белоярского водохранилища.

Из-за неоднозначных методов реабилитации наркоманов, которых приковывали наручниками в батареям, почти не кормили на карантине, наказывали за малейшие провинности, весной 2003 года силовики устроили облаву, после которой Евгения Ройзмана и Андеря Кабанова задержали. Именно тогда общественный деятель принял решение идти во власть, что иметь защиту от вопросов силовиков.

На посту градоначальник политик раз в год убирал городские парки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Ройзман и политика

В декабре 2003 года Ройзман избирается депутатом Государственной думы РФ по одномандатному избирательному округу, представляя в нижней палате Федерального собрания родной ему Орджоникидзевский район Екатеринбурга.

Через четыре года Ройзман собрался идти на выборы в Госдуму от партии «Справедливая Россия», но в итоге его из списков убрали. На несколько лет Евгений Ройзман ушел из политики.

За участие в митинге Евгений Ройзман как-то отсидел ночь в спецприемнике Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2011 году политика пригласил в свою партию «Правое дело» один из ведущих предпринимателей России Михаил Прохоров. Ройзман собрался войти в федеральный список партии, чтобы избираться в Госдуму. Однако в итоге по независящим от него причинам в выборах политик участия не принял.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

В 2013 году Ройзман выдвигается на пост мэра Екатеринбурга, на выборах его главным соперником стал Яков Силин – бывший представитель команды мэрии, который в те годы работал с губернатором Евгением Куйвашевым.

Официальное выдвижение на выборы мэра Екатеринбурга произошло 28 июля 2013 года. 8 сентября Евгений Ройзман выиграл выборы, и руководил городом вместе с сити-менеджером Александром Якобом до 2018 года.

А также объезжал вместе с Александром Якобом городские районы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Ройзман в эти годы принимал участие в заседаниях Гордумы, каждую неделю вел прием граждан, которые обращались к нему по самым разным вопросам.

22 мая 2018 года Евгений Ройзман досрочно покинул пост градоначальника, не согласившись с законом об отмене прямых выборов мэра. После этого он занялся общественной деятельностью.

По субботам Евгений Ройзман часто устраивает пробежки вместе с горожанами. Он долгие годы продолжает заниматься спортом. В свободное время он пишет стихи, собирает картины уральских представителей наивного искусства, а также организовал Музей Невьянской иконы, где представлены десятки образцов местной иконописной школы.

В начале 2021 года политик принимал участие в оппозиционных несогласованных митингах, за которые его оштрафовали. А в 2022 году неоднократно негативно высказывался в отношении Вооруженных сил РФ, за что получил по решению суда три штрафа по 50 тысяч рублей каждый.

24 августа 2022 года силовики задержали Евгения Ройзмана за дискредитацию ВС РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задержание Евгения Ройзмана

24 августа 2022 года в квартире Евгения Ройзмана специалисты Центра противодействия экстремизму РФ провели обыски, после чего обыски прошли в Музее Невьянской иконы и подземном гараже политика.

В этот же день в отношении Евгения Ройзмана возбудили уголовное дело по статье 280.3 УК РФ «Дискредитация Вооруженных сил РФ».

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