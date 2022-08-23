Дмитрий Лошагин досрочно выходит из колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд 22 августа 2022 года постановил выпустить известного уральского фотографа Дмитрия Лошагина на свободу досрочно. Он может выйти из колонии уже 23 августа. Об этом сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург» из зала суда.

По словам адвоката фотографа Сергея Лашина, после выхода на свободу Лошагин, отбывший срок в колонии за убийство в августе 2013 года своей супруги – фотомодели Юлии Прокопьевой, намерен устроиться реставратором мебели.

- Не исключена возможность кассационного обжалования. Но, конкретно в этой четвертой попытке суд первой инстанции – Чкаловский районный суд рассмотрел досконально все. Были исследованы материалы личного дела, документы, представленные стороной защиты, исправительного учреждения и так далее, - говорит адвокат Сергей Лашин. – Я очень надеюсь, что не произойдет обжалования в кассационной инстанции. Объективно, я не вижу оснований для этого. Если же такое обжалование произойдет, то суд кассационной инстанции оставит решение в силе.

Срок фотографа заканчивается 1 января 2023 года, но выходит он на четыре месяца раньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

На судебном заседании Дмитрий Лошагин не присутствовал лично, его не выводили по видеоконференцсвязи. Здесь его интересы представлял адвокат Лашин, который попросил судью приобщить справку о 22 поощрениях фотографа, а также документы о погашении гражданского иска.

Государственный обвинитель, в свою очередь, был против освобождения заключенного, так как тот, по его мнению, не заслужил досрочного освобождения. Но ему парировал адвокат, заявивший, что иск погашен.

Отметим, что Дмитрий Лошагин своей вины не признал, что является его правом. В итоге Свердловский областной суд оставил без изменения решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга. Это значит, что фотограф покинет колонию условно-досрочно.

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