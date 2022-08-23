Свою вину в расправе над Юлией Дмитрий так и не признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный фотограф Дмитрий Лошагин уже в четвертый раз попросил суд об условно-досрочном освобождении (УДО) из ИК-10 строгого режима. В 2015 году звезда гламурной тусовки Екатеринбурга был осужден на 9 лет и 10 месяцев за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой.

По версии следствия, Лошагин расправился с красавицей в своем лофте на улице Белинского в ночь на 23 августа 2013 года. А затем вывез тело в лес под Первоуральском и попытался сжечь. После этого началась череда судов, которая растянулась более чем на два года. Свою вину в расправе над Юлией Дмитрий так и не признал.

С конца 2020 года Лошагин неустанно подает прошения об УДО. И сценарий всегда был неизменным: Чкаловский суд просьбу удовлетворяет, а Областной решение отменяет. Вот и на четвертую попытку прокуратура внесла апелляционное представление. В ведомстве считают, что фотограф не исправился за время, проведенное в колонии. При этом в местах лишения свободы Дмитрий заработал более двадцати поощрений. Действующих взысканий у него на данный момент нет.

В 2015 году звезда гламурной тусовки Екатеринбурга был осужден на 9 лет и 10 месяцев за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой. Фото: соцсети

- Вывод об исправлении Лошагина является необоснованным, - отмечает пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова. - Согласно характеристике, представленной администрацией исправительного учреждения на осужденного, в настоящее время он характеризуется лишь удовлетворительно. При рассмотрении ходатайства суд учитывает и отношение осужденного к совершенному деянию. Сведения о раскаянии Лошагина отсутствуют.

Родственники убитой модели на суде присутствовать отказались. По словам Светланы Рябовой, спустя 10 лет после смерти дочери она уже не в силах продолжать давать показания против Лошагина.

- Очень устала от всего этого. Если отменят решение суда – хорошо. Оставят в силе – ради бога. Я ребенка из могилы не подниму. У меня есть сын, невестка. Я просто выгорела. Не хочу больше этим заниматься, - рассказала «КП-Екатеринбург» Светлана Рябова.

Интересы Лошагина на суде представлял адвокат Сергей Лашин. Фото: Олег ГАЛИМОВ

На заседании Дмитрий Лошагин не присутствовал ни вживую, ни по видеоконференцсвязи - сам отказался. Его интересы представлял адвокат Сергей Лашин. Он попросил приобщить к делу справку о 22 поощрениях Лошагина, а также документы, свидетельствующие о погашении гражданского иска.

- Сторона защиты вынуждена опровергать заявление прокуратуры о том, что Лошагин тратил заработанные в колонии деньги на свои нужды. У нас имеется документ из исправительного учреждения. Все деньги Лошагин направлял на погашение иска, - заявил адвокат Сергей Лашин.

В свою очередь государственный обвинитель отметил, что Лошагин не заслуживает досрочного освобождения.

Гособвинитель отметил, что Лошагин не заслуживает досрочного освобождения. Фото: Олег ГАЛИМОВ

- У Лошагина действительно есть поощрения. Но в условиях изоляции от общества осужденный исполняет возложенные на него обязанности. Он вину так и не признал. Писем с раскаянием не писал. А гражданский иск в большей степени закрывали его родственники. Он же был лишен основного дохода, - заявил гособвинитель.

Но защитник убийцы не согласился с такой оценкой фотографа. Лошагин регулярно посещает библиотеку, принимает участие в коллективных мероприятиях для осуждённых.

Суд постановил отпустить Дмитрия Лошагина на свободу. Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Иск погашен. И не важно, кем именно. Мы должны основываться на тех доводах, которые есть в материалах. Еще в суде первой инстанции им дали оценку, - добавил Сергей Лашин. - Лошагин вину не признал. Но это его право! Признание вины необязательно при УДО. Лошагин не обязан признавать вину, чтобы его ходатайство было удовлетворено.

В итоге Свердловский областной суд оставил решение Чкаловского суда без изменений. А значит Лошагин покидает колонию условно-досрочно.

Теперь остаются открытыми лишь два вопроса. Во-первых, когда Лошагин окажется на свободе? Во-вторых, не случится ли так, что прокуратура сможет обжаловать решение суда и Лошагина со свободы вернут обратно в колонию? По первому вопросу ответ адвокат Сергей Лашин дает такой – уже завтра, 24 августа, Лошагина должны выпустить. Нужно время, чтобы было изготовлено решение апелляционной инстанции. А по второму вопросу ответ такой – подобное может случиться.

- Я очень надеюсь на то, что этого не произойдет, но возможность для кассационного обжалования еще есть, - объясняет Сергей Лашин. - Я не вижу основания для этого. Но если обжалование произойдет, то суд кассационной инстанции поддержит суд апелляционной инстанции и оставит это решение в силе. Полагаю, что в данном случае в этой четвертой попытке суд первой инстанции – Чкаловский районный суд – рассмотрел досконально вообще все и дал оценку всему. Были исследованы материалы личного дела, документы, предоставленные стороной защиты и исправительным учреждением.

В колонии Лошагин получил профессию – резчика по дереву. Поэтому на свободе он планирует трудоустроиться реставратором мебели, добавил его защитник.

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