Мать убитой в Екатеринбурге модели смирилась с досрочным освобождением Лошагина

Лошагин так и не признал вину в убийстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены Юлии Прокопьевой. Ранее Чкаловский районный суд удовлетворил просьбу об УДО. Однако свердловская прокуратура обжаловала это решение. К слову, фотограф так и не признал вину в жестоком убийстве модели.

- Вывод об исправлении Лошагина является необоснованным. Согласно характеристике, представленной администрацией исправительного учреждения на осуждённого, в настоящее время он характеризуется лишь удовлетворительно. При рассмотрении ходатайства суд учитывает и отношение осужденного к совершенному деянию, - сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

Мать убитой девушки пропустил заседание. Светлана Рябова уведомила суд, что не сможет приехать в Екатеринбург из Нижнего Тагила по семейным обстоятельствам.

- У меня собака сильно болеет, ей 12 лет, - рассказала «КП-Екатеринбург» Светлана Рябова. – Если честно, то мне очень тяжело. Очень устала от всего этого. Если отменят решение суда – хорошо. Оставят в силе – ради бога. Я ребенка из могилы не подниму. У меня есть сын, невестка. Я просто выгорела. Не хочу больше этим заниматься.

Это уже третья попытка Дмитрия Лошагина выйти на свободу раньше положенного. Срок его заключения в ИК-10 истекает в начале 2024 года.