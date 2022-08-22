В Алапаевске из СИЗО выпустили мужчину, который выстрелил в голову 11-летней девочке

Трагедия произошла 22 июня. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Алапаевске суд смягчил меру пресечения 49-летнему мужчине, который в июне выстрелил в голову 11-летней девочке. Известно, что Сергея Карпицкого выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.

- Мужчина, которому предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство малолетнего», переведен под домашний арест, - рассказали «КП-Екатеринбург» в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, 22 июня девочка вместе со своими друзьями играла на улице Красноармейской в родном селе, когда вдруг прозвучал выстрел. Аня (имя несовершеннолетней изменено - прим.ред) упала на землю. В тяжелом состоянии ее привезли сначала в больницу Алапаевска, но уже через три часа ее вместе с мамой доставили в Екатеринбург на вертолете.

Во время расследования на территории двора мужчины нашли гильзу, экспертиза показала, что огнестрельное оружие в этом месте применяли недавно. При этом односельчане не поверили в его вину и встали на защиту уральца.

- Арестовали невиновного человека! - рассказывала «КП-Екатеринбург» мать девочки. - Мое материнское чутье подсказывает мне, что это не он стрелял. Он Аню учил на велосипеде кататься. У него жена, дети, внуки! Почему его задержали?! Могли стрелять из-за реки, из леса! Муж также уверен, что Сергей ни при чем. Говорят, что у него в огороде гильзу нашли.

Сама пострадавшая девочка долгое время находилась в коме и пришла в себя только в середине июля, а домой ее выписали в начале августа.