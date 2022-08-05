Девочке выстрелили в голову во время прогулки с друзьями. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге из детской больницы № 9 выписали пятиклассницу Аню (имя изменено – прим.ред). 22 июня девочка была ранена в голову из гладкоствольной винтовки во время прогулки по родной Нижней Синячихе. Отец Ани привез дочь в больницу Алапаевска, откуда ее на вертолете доставили в областной центр. Долгое время врачи не решались извлекать пулю из головы пациентки, но позже это все же удалось.

- Нас выписали, едем домой. Дочка чувствует себя нормально, - пояснила «КП-Екатеринбург» мама Ани.

По обвинению в покушении на жизнь школьницы был арестован сосед Сергей Карпицкий. Сам же мужчина утверждал, что пытался застрелить коршуна. Однако в селе далеко не все верят в причастность ранее судимого за кражу зерна бульдозериста.

Следователи на участке Сергея Карпицкого. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Мое материнское чутье подсказывает мне, что это не он стрелял, - рассказывала ранее мама раненной девочки. - Он Аню учил на велосипеде кататься. У него жена, дети, внуки! Почему его задержали?! Могли стрелять из-за реки, из леса! Муж также уверен, что Сергей ни при чем. В тот день он был трезвым. Он вообще не пьет!

Ранее в Следственном комитете заявляли, что в огороде Карпицкого была обнаружена гильза. Водителю бульдозера грозит до 15 лет лишения свободы.

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