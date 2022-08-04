Изнасиловал и убил: завершено расследование жестокой расправы над матерью и ее сыновьями в уральской глубинке

Одному из мальчиков Виталий Насртдинов нанес 24 удара ножом. Фото: соцсети

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 39-летнего Виталия Насртдинова, которого обвиняют в убийстве воспитательницы детского сада Полины Титовой и ее сыновей.

Страшное по своей жестокости преступление произошло 22 сентября. По версии следствия, Насртдинов напился вместе с сожительницей. А потом решил убить Полину с детьми из-за ссоры. Сначала он 9 раз ударил женщину по голове, от чего она потеряла сознание. После этого он ушел в другую комнату, где убил мальчиков. Первого он ударил ножом 24 раза, а его брата дважды ударил в шею.

- Смерть обоих мальчиков наступила на месте происшествия через короткий промежуток времени, - отмечает пресс-секретарь прокуратуры региона Марина Канатова.

Обнаружив, что Полина выжила, Насртдинов изнасиловал ее. А потом еще восемь раз ударил хозяйку квартиры. Перед побегом он украл драгоценности и поджег жилище. Так он надеялся замести следы преступления.

- В результате пожара были повреждены полы, стены, потолки и элементы интерьера вышеуказанной квартиры; были уничтожены предметы домашнего обихода (детский гарнитур, кухонный гарнитур, стол, диван, телевизор и т.д.), - сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин. - Общий материальный ущерб от пожара составил порядка 500 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрит Свердловский областной суд. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Виталию Насртдинову грозит пожизненный срок. Известно, что с Полиной он познакомился на автомойке. Молодая мама встретила рецидивиста, когда приехала мыть свою Kia. Он стал жить с Титовой после того, как его выгнала из дома жена.

- В изобличении душегуба сыщики уголовного розыска применяли «детектор лжи». Когда полиция его задержала, у него были обнаружены золотые украшения и сотовый телефон погибшей женщины, - пояснил официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

Уголовное дело рассмотрит Свердловский областной суд.

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