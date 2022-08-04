По словам родных Максима, цепочку им так и не вернули. Фото: предоставлено родственниками

Верх-Исетский суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело бывшего начальника по борьбе с имущественными преступлениями ОП № 9 Николая Миронова. Ему предъявлены обвинения по статьям 286 УК «Превышение должностных полномочий» и 158 УК «Кража в особо крупном размере».

3 августа 2021 года на улице Крауля произошла трагедия – в припаркованном автомобиле скончался 33-летний Максим Гайфутдинов. Криминала в смерти мужчины не было, но труп обнаружили лишь на следующие сутки. К автомобилю «Шевроле Спарк» съехались врачи и криминалисты.

Фельдшеры скорой помощи лишь развели руками и уехали, оставив следственно-оперативную группу. Полицейским нужно было осмотреть автомобиль, сделать снимки и зафиксировать обстоятельства.

По версии следствия, когда все ждали приезда следователя СК, Миронов перепаковал служебный автомобиль. А потом снял с трупа Максима Гафутдинова цепочку, а также украл из кошелька круглую сумму. При себе у молодого отца было около 40 тысяч рублей, а драгоценность оценивается примерно в 200 тысяч.

Свою вину майор МВД так и не признал. В свою очередь сотрудники скорой помощи заявляли, что видели цепочку, когда осматривали тело.

- Какое-то время он был под стражей, но потом отпустили под подписку, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама Максима Гайфутдинова. – Потом и ее отменили. Я его видела лишь один раз, когда знакомилась с материалами дела. Он свою вину не признает, но и цепочку нам не вернули. Видимо, успели продать. А причину смерти сына установить не удалось.

У скончавшегося мужчины остались жена и пятилетний сын. Рассмотрение дела по существу начнется 12 августа.

- В ходе визуального осмотра он увидел на шее умершего 2 золотые цепочки общей стоимостью, согласно заключению эксперта, порядка 280 тысяч рублей, и похитил их. В дальнейшем, как полагает следствие, похищенным имуществом полицейский распорядился по своему усмотрению. В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В региональном главке полиции отметили, что Миронов был уволен еще 3 ноября. Ещё 2 должностных лица по итогам проведённой служебной проверки понесли строгую дисциплинарную ответственность, - отметил пресс-секретарь главка Валерий Горелых. - Один из них – понижен в занимаемой должности, а второму объявлен строгий выговор. С целью профилактики подобного рода ЧП с личным составом итоги судебного разбирательства будут доведены до всего гарнизона свердловской полиции.

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